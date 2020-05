Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nintendo lancera ses célébrations danniversaire de Mario avec un tout nouveau Paper Mario RPG pour Nintendo Switch .

Paper Mario: The Origami King oppose le 2D Paper Mario aux plans du roi Olly de dominer le monde grâce à lorigami et à lart du pliage du papier.

Lune des séries de jeux les plus innovantes devrait devenir encore plus unique, avec de nouveaux pouvoirs et capacités, notamment des bras 1000 fois, permettant aux joueurs de sétirer et de tirer des éléments du paysage afin de découvrir de nouveaux emplacements et de résoudre des énigmes.

Il y aura également un nouveau système de combat basé sur lanneau, pour que les joueurs résolvent des énigmes en alignant les ennemis et en infligeant plus de dégâts.

Et il y aura des mini-jeux et des mystères de marque à résoudre alors que Mario tentera daplatir son monde une fois de plus.

Paper Mario: The Origami King sera disponible à partir du vendredi 17 juillet, mais il est maintenant possible de précommander numériquement sur le Nintendo eShop. Il sera préinstallé et déverrouillé dès que la date de sortie commencera, vous naurez donc pas à attendre une seconde de plus avant de le jouer.

Jespère que nous en apprendrons bientôt davantage sur les remasters Switch très répandus des jeux Mario classiques , y compris Super Mario Galaxy et Mario 64 - chacun étant censé aider à célébrer également le bricoleur moustachu.