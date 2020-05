Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En attendant que Nintendo publie un port Switch officiel pour Super Mario 64, quelquun dautre a créé une version PC parfaite qui fonctionne sans avoir besoin dun émulateur.

Il est même capable de fonctionner en 4K et sur des écrans ultra larges. Il y a cependant un hic: ce nest pas autorisé, en particulier légal, ni facile à trouver.

Le port créé par les fans a été publié sur plusieurs plateformes sociales au cours des derniers jours, y compris Reddit, bien que beaucoup dentre elles aient depuis supprimé les liens de téléchargement.

En effet, il est désormais difficile à trouver, mais pas impossible si vous savez où chercher.

On pense que le port aurait pu être rendu possible grâce à la fuite de la date de la console Nintendo héritée, avec le code source pour la Nintendo 64, GameCube et Wii faisant partie de 2 To de données publiées sur 4chan.

Cela pourrait également profiter à la communauté de lémulation, dit-on.

Pour linstant cependant, nous nous contenterons de regarder une partie du contenu créé par ceux qui ont réussi à mettre la main sur le port PC de Super Mario 64, en attendant la version officielle de Switch.

Daccord, Super Mario 64 PC est assez bon. pic.twitter.com/5kidynKRvt - FR⛧STII @ Phantasy Star II (@BadMrFrostii) 5 mai 2020

Nintendo prévoit de le publier et toute une pile d autres remasterisations de Mario en 2020 , y compris les versions Switch de Super Mario Galaxy et Super Mario 3D World.