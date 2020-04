Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Animal Crossing est depuis longtemps une grande franchise pour Nintendo, mais il a fait le saut dans la stratosphère cette année - New Horizons est un succès absolu, écrasant les prévisions de ventes et enregistrant un lancement américain plus grand que nimporte quel jeu Zelda ou Mario, peu probable.

Nous avons aimé notre temps avec le jeu jusquà présent - comme beaucoup de gens lont souligné, cest peut-être lantidote parfait au stress et à lincertitude que tant dentre nous vivent.

Cela dit, Bunny Day, son premier événement saisonnier, était un peu une corvée, avec dinnombrables œufs légèrement kitsch remplaçant les ressources, les poissons et les fossiles recherchés sur les îles. Nintendo nest pas dissuadé, cependant, et a enlevé toute une panoplie de contenus à venir sur New Horizons, à partir de cette semaine.

La série dévénements et les nouveaux arrivants accueilleront les nouveaux favoris de la franchise sur votre île en tant que nouveaux visiteurs, offrant des marchandises qui étaient auparavant inaccessibles.

Cela verra des gens comme Leif, le paresseux amoureux de la nature, venir vendre du feuillage, des arbustes et de nouvelles graines que les joueurs peuvent utiliser pour décorer leurs îles. Le très populaire Jolly Red accostera également occasionnellement sur la mystérieuse plage miniature de chaque île sur sa côte nord, pour vendre de lart. Ces pièces dart, si elles savèrent authentiques, pourront également décorer une nouvelle aile du musée.

Il y a également une foule de nouveaux événements chronométrés sur le chemin, y compris des célébrations pour la Journée de la nature (23 avril - 4 mai), le 1er mai (1er - 7 mai), la Journée internationale des musées (18 - 31 mai) et la saison des mariages (1er - 30e) Juin). Ils offriront des activités, notamment des défis spéciaux Nook Miles, une visite du 1er mai, un rassemblement de timbres au musée et la possibilité daider Harv à prendre des photos de mariage mémorables pour ses clients.

Tout semble aussi adorable que vous vous attendez, et un tonique parfait dans des moments comme ceux-ci - nous avons hâte de plonger. Si vous commencez toujours avec New Horizons, cependant, consultez notre collection de trucs et astuces pour vous permettre de bien fonctionner .