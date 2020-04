Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les kits en carton Labo DIY pour Nintendo Switch sont en vente. En fait, ils sont réduits à certains des prix les plus bas que nous ayons vus pour eux.

Contrairement à un jeu traditionnel où vous téléchargez le logiciel et commencez à jouer immédiatement, le schéma Labo de Nintendo est différent. Vous obtenez un logiciel pour votre Switch, qui doit en effet être installé, mais aussi une pile de carton prédécoupé que vous construisez en objets. Il existe différents ensembles à acheter et, pour une durée limitée, vous pouvez les obtenir jusquà 70% de remise chez Best Buy US.

Un bon point de départ sera le pack Variety , car ce nest pas seulement le premier des kits, mais il vous donnera également de nombreuses tâches et jeux différents pour vous divertir. Il comprend une multitude de constructions différentes, y compris une voiture télécommandée, une canne à pêche, une maison, une moto et un piano. Nous aimons aussi le Robot Kit . Il propose essentiellement un énorme sac à dos en carton qui vous permet de devenir un robot.

Il y a aussi le Labo Vehicle Kit, qui contient des matériaux pour un véhicule tout-terrain, un avion et un engin sous-marin. Enfin, Best Buy propose le kit Labo VR . Il transforme votre Switch en casque VR. Lorsque nous avons examiné le kit VR , nous lavons trouvé incroyablement créatif et imaginatif.

Chacun des quatre kits est livré avec tout le matériel nécessaire. Ils coûtent généralement jusquà 70 $ chacun, mais ils sont actuellement de 20 $ chez Best Buy US.