(Pocket-lint) - Pendant des années, gérer les données sur votre Nintendo Switch ou Switch Lite a été un peu pénible - dune part, les deux ont une allocation de stockage embarquée assez dérisoire.

Cela signifie que de nombreux propriétaires de Switch ont acheté des cartes microSD pour élargir considérablement leurs horizons de stockage, mais un inconvénient est resté. Jusquà récemment, vous ne pouviez pas déplacer des données entre votre Switch et votre stockage étendu: quel que soit votre choix dinstaller un jeu téléchargé, cest là quil resterait.

Heureusement, Nintendo a récemment mis à jour le logiciel du Switch et vous pouvez, pour la première fois, déplacer le logiciel dun emplacement à lautre. Mieux encore, cest vraiment facile à faire - il suffit de suivre les étapes que nous avons décrites ci-dessous.

Dans le menu daccueil de votre Switch, appuyez sur le rouage Paramètres pour visiter le menu Paramètres



Faites défiler ce menu jusquà ce que vous arriviez à Gestion des données et entrez dans ce sous-menu.



Sélectionnez Déplacer les données entre le système / la carte microSD.



Choisissez les jeux et les applications que vous souhaitez déplacer, puis sélectionnez OK pour commencer le transfert.

Cest aussi simple que ça! Une fois le transfert terminé, vous devriez vous retrouver avec un commutateur nouvellement libéré, voire une carte microSD plus vide. Cela pourrait signifier que, si vous avez plus dune carte de stockage en déplacement, il est beaucoup plus facile de mettre le jeu auquel vous jouez tous les jours sur le commutateur lui-même, de sorte quil soit toujours disponible pour vous - Animal Crossing , nimporte qui ?

Écrit par Max Freeman-Mills.