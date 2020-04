Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ce n'est probablement pas une nouvelle pour vous que le Nintendo Switch est en pénurie dans le monde entier - les gens étant en grande partie confinés à leur domicile ont un moyen de les encourager à ramasser la console de jeux la plus unique des temps modernes et en lui donnant un essai.

Cela n'a pas étouffé l'ambition de Nintendo, et il va de l'avant avec un plan au Japon pour permettre aux clients de construire leur propre bundle Switch, en choisissant la palette de couleurs qu'ils désirent le plus plutôt que de compter sur sur les combinaisons prédécidées.

En plus de cela, il y a quelques nouvelles options de couleur dans le système, laissant les gens choisir leurs Joy-Cons dans des couleurs comme le vert et le bleu, avec plus d'options également disponibles pour les bracelets Joy-Con.

Le constructeur de bundle donne également la possibilité d'ajouter une gamme de jeux haut de gamme à la console, ainsi qu'une manette Pro, un abonnement Nintendo Switch Online, un étui de transport et même une carte microSD pour étendre son stockage. Cela signifie qu'un bundle direct de Nintendo pourrait voir les gens n'ont pas besoin de kit supplémentaire pour commencer avec leur Switch. Des

Ce n'est pas la première fois que Nintendo propose ce style de service au Japon, bien qu'il ne soit pas encore étendu dans le monde entier, mais il est intéressant de le voir lancer à un moment où la plupart des gens ont du mal à mettre la main sur de nouvelles unités de la console et sa version portable, la Commutateur Lite.

Auparavant, si vous vouliez Jazzy Joy-Cons spécifique, vous deviez à peu près toujours acheter des bonus, ou les faire personnaliser et annuler la garantie - ce bundle builder signifie que les gens peuvent obtenir ceux qu'ils veulent immédiatement, ce qui est vraiment un bon changement. Pourtant, nous devrons voir combien de temps il dure, et s'il arrive en dehors du Japon.