Nintendo Switch vs Switch Lite: Quel est le meilleur pour vous?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lannée dernière, Nintendo a sorti la Switch Lite, une version moins chère de la console Nintendo Switch extrêmement populaire. Mais quelles sont les différences entre les deux consoles et laquelle vous convient le mieux?

Avant de commencer, il convient de mentionner que Nintendo a lancé une nouvelle version du Switch standard en 2019 avec une autonomie accrue (mais sans changement de nom). Et bien que ce modèle ne soit pas en vente dans les magasins, eBay et dautres endroits regorgent danciennes versions. Voici comment faire la différence .

La plateforme est basée sur Nvidia Tegra X1

Même résolution décran 1280 × 720

Beaucoup de choses sur les deux consoles sont différentes. La similitude clé est les jeux quils exécutent et la façon dont vous les contrôlez en mode portable (car le Switch Lite ne peut faire que le mode portable).

Ils ont également le même écran de résolution (mais pas la même taille!) Et disposent du même processeur Nvidia Tegra personnalisé (qui, comme tous les smartphones, est basé sur une conception dérivée dARM).

Linterrupteur standard peut être utilisé en modes TV, de table ou portable avec des contrôleurs Jon-Con détachables

Switch Lite ne peut être utilisé que comme un ordinateur de poche

Switch Lite na pas de contrôleurs détachables inclus

La principale différence réside dans lutilisation fondamentale de chaque commutateur. La Nintendo Switch standard peut être utilisée soit connectée à votre téléviseur (ou à un autre écran) dans une station daccueil fournie, soit comme ordinateur de poche, soit sur une table à laide de son propre écran, tandis que la Switch Lite ne peut être utilisée que comme ordinateur de poche.

Comme il est portable uniquement, le Switch Lite na pas de contrôleurs Joy-Con détachables, contrairement au Switch standard - une fois détaché, ils sont utilisés sans fil avec lunité Switch principale, principalement lorsquils sont attachés à votre téléviseur ou debout, mais peut être ré-attaché à la console Switch principale pour jouer à la main.

Pour les jeux qui ne prennent pas en charge le mode portable, vous pouvez connecter sans fil des contrôleurs au Switch Lite, mais si vous achetez des Joy-Cons séparés, vous aurez également besoin dun Joy-Con Charging Grip pour les conserver.

Le Switch Lite remplace également les quatre boutons directionnels du Joy-Con gauche par un D-pad traditionnel.

Nintendo Switch: Poids - console 297g uniquement, 398g avec Joy-Cons. Dimensions - 173 x 102 mm x 14 mm

Nintendo Switch Lite: poids -277g. Dimensions - 208 x 91 mm x 14 mm

Les deux consoles ont une épaisseur denviron 14 mm et le commutateur standard est légèrement plus grand grâce à lécran plus grand - environ 30 mm de plus. En conséquence, le Switch Lite est un peu plus compact. En ce qui concerne le poids, le Switch standard horloge à un peu moins de 400g avec le Joy-Cons attaché, tandis que le Switch Lite est plus léger de 100g à 278g.

Nintendo Switch: gris, rouge / noir / bleu

Nintendo Switch Lite: corail, turquoise, jaune ou gris

Linterrupteur principal est disponible dans une version grise ou la version la plus reconnaissable avec des contre-joyeux bleu et rouge. Cependant, il y a eu des éditions spéciales telles que la désormais rare édition Animal Crossing (nous lavons ratée!) Le Switch Lite au fini mat est disponible en corail (rose), turquoise, jaune ou gris. Encore une fois, des éditions spéciales sont disponibles, y compris une version Pokémon.

Nintendo Switch: écran LCD 6,2 pouces 1280 x 720

Nintendo Switch Lite: écran LCD 5,5 pouces 1280 x 720

Comme nous lavons mentionné, les deux unités ont un écran LCD 1280 x 720, mais la taille est différente. Alors que le Switch principal a un écran de 6,2 pouces, le Switch Lite le rétrograde à 5,5 pouces avec de plus petits cadres autour de lécran.

Nintendo Switch: entre 4,5 et 9 heures

Nintendo Switch Lite: entre 3 et 7 heures

Le Switch Lite promet environ 3 et 7 heures de jeu selon ce que vous faites, tandis que les nouveaux commutateurs Nintendo standard (après la mi-2019) promettent entre 4,5 et 9 heures. Les anciennes consoles Switch ont une durée de vie de la batterie nettement moins bonne, ce qui peut signifier 2,5 heures au bas de la durée de vie de la batterie et 6,5 heures au sommet. Soyez donc prudent lorsque vous achetez des consoles doccasion.

Cela dépend de ce que vous jouez. Nintendo dit que le Switch Lite durera quatre heures avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild et 5,5 heures pour le Nintendo Switch standard (après la version mi-2019).

Si vous êtes motivé par le budget, il ny a quun seul gagnant ici - le Switch Lite. Mais la Nintendo Switch normale possède de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et est le seul choix si vous souhaitez utiliser la Switch comme une console de jeux traditionnelle avec un téléviseur ou un autre écran.

Il bénéficie également de la flexibilité des Joy-Cons détachables à utiliser avec les roues Mario Kart ou Ring Fit Adventure. Attention, si vous nutilisez votre Switch que lorsque vous êtes en déplacement, procurez-vous le Lite - il est plus léger, plus compact et a une autonomie décente (même sil ne correspond pas à celui du Switch standard).

