Animal Crossing: New Horizons est sorti sur Nintendo Switch et Switch Lite en mars et a connu un énorme succès, se vendant à près de deux millions dexemplaires au cours de ses deux premiers jours.

Cest aussi vraiment génial, comme vous pouvez le lire ici dans son intégralité .

Mais que devez-vous faire la première fois que vous le chargez? Et y a-t-il des conseils utiles pour les insulaires débutants?

Nous avons rassemblé 10 trucs et astuces essentiels sur Animal Crossing: New Horizons pour faciliter votre entrée dans la vie insulaire. Prendre plaisir.

Lorsque vous démarrez Animal Crossing: New Horizons pour la première fois, vous aurez le choix entre quatre cartes générées aléatoirement comme résidence de votre île. Cependant, si vous naimez pas lapparence de lun deux, vous pouvez quitter le jeu, redémarrer et voir sil existe différentes options.

Nous vous suggérons den choisir un avec au moins un grand espace ouvert à côté de la mer et entouré par une rivière car partout ne vous sera pas accessible au début.

Vous devrez fabriquer un poteau de saut pour traverser les rivières, par exemple, et une échelle pour atteindre un terrain plus élevé. Ce dernier ne sera pas disponible pendant un certain temps.

Assurez-vous également de vous installer sur une île qui vous plaît. Et, si les membres de la famille prévoient de jouer avec le même Switch, ils devraient également avoir leur mot à dire car ils seront également coincés au même endroit - cest juste un par Switch, même si plusieurs joueurs peuvent sy installer.

Si vous naimez pas lapparence de la disposition de lîle après avoir exploré un peu, vous pouvez redémarrer le jeu avant la fin des missions du didacticiel (à la fin du premier jour) et choisir à nouveau.

Lorsque vous avez enfin atteint votre île, Tom Nook vous fournira une tente et des fournitures de base, et vous devez trouver une parcelle de terrain appropriée sur laquelle la placer. Il convient de noter à ce stade que votre tente deviendra éventuellement votre maison et votre jardin, vous devez donc vous assurer davoir suffisamment despace pour vous agrandir.

Il vous sera alors demandé de trouver des parcelles de terrain pour un couple de voisins pour sinstaller. Et, plus tard, où placer le musée, la boutique Nooks Cranny et le centre daccueil. Par conséquent, lorsque vous placez chaque parcelle, essayez dimaginer à quoi elle ressemblera lorsquelle sera plus grande quune simple tente.

Par exemple, ne placez pas (comme nous lavons fait) la tente du musée directement devant votre propre maison. Une fois entièrement construit, cest lun des plus grands bâtiments et, par conséquent, obscurcit la vue de votre maison dans la vue isométrique directe.

Vous pouvez placer lune des tentes de démarrage et des constructions au-dessus des arbres, vous navez donc pas besoin de trouver une clairière naturelle. Et, une fois que vous avez la capacité de fabriquer une hache appropriée (pas fragile), vous pourrez abattre les arbres qui se trouvent sur le chemin.

Lune des tâches initiales dAnimal Crossing: New Horizons est de rembourser un prêt pour votre tente et sa relocalisation. Cest en Nook Miles - une nouvelle forme de monnaie qui vous est effectivement attribuée pour chaque action que vous effectuez sur lîle. Même la cueillette des mauvaises herbes peut aider à remplir les feuilles Nook Miles de style carte de récompense Starbucks sur votre NookPhone, vous ne devriez donc pas avoir de difficulté à les gagner.

Cependant, une fois que vous aurez remboursé le premier prêt, vous devrez en rembourser un plus lourd pour votre première maison (et dautres montants progressivement plus chers pour chaque nouvelle étape de léchelle de la propriété). Et ces prêts ultérieurs devront être remboursés en Bells plutôt quen Nook Miles.

Heureusement, tout sur lîle a de la valeur et Timmy et Tommy Nook sont plus quheureux de vous donner de largent froid et dur pour tout ce que vous leur apportez. Peu importe ce que cest, ils lachèteront.

Le moyen facile de gagner de largent rapidement est de noter les articles pour lesquels ils paient le plus et de les rechercher plus souvent. Pour être honnête, car ils achètent même des mauvaises herbes, des poires et des trucs qui se régénèrent souvent, vous ne vous retrouverez jamais sans moyens de revenu.

Un mot davertissement lorsque vous recherchez des articles à vendre, vous devez conserver tous les fossiles que vous déterrez, ou les insectes ou les poissons que vous attrapez. Les blathers du musée ne vous donneront pas dargent pour eux, mais ils auront fière allure à lécran.

Avant même son arrivée sur lîle, vous devez en faire don à Tom Nook en préparation.

Les fossiles fossiles - représentés par des croix dentelées au sol - apparaissent une fois par jour (environ quatre sur votre île) et seuls quelques-uns se révèlent être des doubles au début. Mais quand ils le font, ils peuvent lever un joli sou - ou avoir lair cool sur la cheminée de votre propre maison.

La seule autre exception à la vente dobjets est de les conserver pour la confection. Le bois (dont il existe trois types), les bâtons, les pierres, les pépites de fer, largile et dautres ressources trouvées autour de lîle pourraient ne pas être nécessaires pour la poignée de recettes de bricolage que vous commencez, mais certains pourraient devenir essentiels sur toute la ligne.

Un conseil spécifique: ne vendez pas de pépites de fer ou dargile. Ils sont difficiles à trouver et sont nécessaires en vrac quelques jours.

Lorsque vous démarrez New Horizons, vous naurez que quelques outils à votre disposition, donc le nombre demplacements dinventaire dans vos "poches" est suffisant. Cependant, vous les trouverez bientôt à mesure que vos compétences dartisanat saméliorent et, si vous visitez dautres îles, vous devez vous assurer davoir suffisamment demplacements vides pour tout ce que vous pourriez trouver.

Heureusement, les objets déposés autour de votre propre île y resteront indéfiniment, vous pouvez donc toujours les récupérer plus tard - un jour différent même.

Une fois que vous passez dune tente à une maison, vous disposez dun espace de stockage dans votre maison pour tout ce que vous ne voulez pas emporter avec vous.

En plus de Nook, ses neveux et quelques autres colons, vous rencontrerez parfois des invités qui vous donneront de simples quêtes de récupération.

Il vaut la peine de les chercher régulièrement (certains apparaissent plus dune fois) car ils vous récompensent toujours avec des articles pour la maison ou les vêtements.

Vous devez également vous assurer de parler souvent à vos voisins. Ils ont parfois aussi des articles pour vous.

Les colis volants arrivent beaucoup plus régulièrement, souvent plusieurs en une journée. Vous devez les écouter, car un bruit de vent qui souffle indique quune boîte-cadeau attachée à un ballon est quelque part dans les environs. Vous avez besoin dune fronde pour faire éclater le ballon et envoyer le colis sécraser sur terre.

Un mot davertissement: ne jetez pas le ballon sur leau. Votre forfait coulera, même si vous obtenez une récompense en miles Nook pour cela.

Peu importe à quel point vous regardez, pendant combien de jours, certaines ressources restent illusoires sur votre propre île. Cependant, vous pouvez voyager vers dautres îles générées aléatoirement pour trouver des objets à la place.

Il vous suffit déchanger 2 000 miles Nook contre un billet et de vous rendre à laéroport. Là-bas, demandez à visiter une autre île en utilisant le billet Miles et vous serez transporté sur une île similaire à la vôtre (bien quil sagisse probablement dune taille et dune disposition différentes), où vous pourrez vous procurer de nouvelles ressources que vous pourriez ne pas avoir vous-même .

Il ny a pas de limite de temps là-bas, et une station dartisanat rudimentaire est fournie au cas où vous briseriez tous vos outils. Nous vous conseillons de nettoyer vos poches de tout ce dont vous navez pas besoin avant de voyager, car vous voudrez probablement les bourrer de nouveaux insectes ou poissons.

Assurez-vous également de prendre beaucoup de fruits sur les arbres, car ils sont susceptibles dêtre différents de ceux disponibles au début.

Il convient de noter que vous ne pourrez jamais revenir deux fois sur la même île, alors assurez-vous de ne rien y laisser dimportant.

Lune des raisons pour vous assurer de récolter autant de fruits que possible sur dautres îles est que vous pouvez les utiliser pour cultiver vous-même des arbres spécifiques.

Par exemple, vous pouvez faire pousser des palmiers chargés de noix de coco sur votre plage. Tout ce que vous avez à faire est de creuser un trou, de planter lun des types de fruits que vous avez cueillis et environ trois jours plus tard, vous verrez un nouvel arbre entièrement développé - portant le même fruit que celui avec lequel vous êtes revenu.

Ensuite, vous pouvez toujours cueillir de ces nouveaux arbres et planter les fruits ailleurs sur lîle, si vous voulez en avoir plus en pointillés.

Parfois, des ressources et des crawl rampants peuvent être trouvés dans les endroits les plus particuliers. Les mille-pattes, par exemple, napparaîtront que si vous frappez un rocher avec votre hache.

Et, vous pouvez parfois être surpris par ce qui apparaît au bout de votre ligne de pêche. Une botte, disons, ou une boîte de conserve.

Contrairement aux précédents jeux Animal Crossing, même des déchets comme celui-ci peuvent être utilisés dans lartisanat. Ne jetez rien.

Un dernier conseil pour le moment nest pas que tout sur votre île est mignon et convivial. Secouez trop darbres et vous pourriez juste desserrer un nid de guêpes, ce qui entraînerait une piqûre désagréable et une ruée vers les médicaments pour vous rendre meilleur.

De plus, vous pourriez être amusé par des tarentules qui se bousculent la nuit, seulement pour les trouver se précipitant pour vous et vous choquant.

Assurez-vous simplement davoir votre filet à portée de main lors dune rencontre avec une araignée - cest le meilleur conseil que nous pouvons vous donner.

Et cest à peu près tout pour linstant. Animal Crossing: New Horizons est un superbe jeu avec tellement de profondeur que nos astuces pratiques ci-dessus ne sont que la pointe de liceberg - il y a encore beaucoup à découvrir par vous-même. Avec un peu de chance cependant, ils vous donneront un coup de main lorsque vous commencerez la partie. Le reste dépend de toi.