Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lune des fonctionnalités les plus intéressantes dAnimal Crossing: New Horizons sappelle NookPhone. Cest en fait un gadget de type smartphone que Tom Nook vous donne peu de temps après votre emménagement dans votre île. Le NookPhone a des applications, y compris une caméra qui vous permet de prendre des captures décran de votre jeu.

Animal Crossing: New Horizons était lun des meilleurs jeux de 2020, et il est toujours aussi fort un an après sa sortie. Dans celui-ci, vous jouez le rôle dun humain qui se déplace sur une île remplie danimaux pour commencer le processus de création dune vie pour vous-même. Vous pouvez construire une maison et choisir comment la meubler. Mais lune des meilleures parties dAnimal Crossing est la possibilité de partager lexpérience avec des amis, quil sagisse de montrer les voisins les plus laids de votre île ou de se vanter de vos compétences en design dintérieur impeccables.

Cest là que le NookPhone est pratique - car vous pouvez lutiliser pour prendre des captures décran de votre maison à partager avec dautres.

Accéder à lapplication appareil photo du NookPhone est assez simple:

Appuyez simplement sur la gâchette gauche pour ouvrir votre NookPhone. La première application, en haut à gauche du menu de votre NookPhone, est lapplication appareil photo. Ouvrez la caméra et un HUD (affichage tête haute) apparaîtra sur votre écran. Cela affiche toutes vos options, y compris les filtres, le zoom et les cadres. Une fois la scène configurée, capturez votre photo en appuyant sur le bouton + Vous pouvez faire en sorte que votre personnage regarde la caméra en utilisant le pare-chocs droit.

Le compte Twitter officiel d Animal Crossing a en fait partagé une vidéo pour montrer le fonctionnement de lapplication de caméra du NookPhone:

Applications NookPhone

Avec lapplication Appareil photo, vous pouvez prendre des photos de votre vie quotidienne, qui sont ensuite stockées dans lalbum sur votre #NintendoSwitch . Avec les commandes de zoom et les filtres, vous pouvez facilement obtenir exactement les photos que vous voulez! Bonne nouvelle pour les gens désireux de capturer leurs souvenirs insulaires, hein? pic.twitter.com/E3lyRUUCxa - Tom Nook (@animalcrossing) 10 mars 2020

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 17 Avril 2021

Vous pouvez trouver toutes vos captures décran dans votre album Nintendo:

Ouvrez votre Nintendo sur lécran daccueil. Retrouvez lapplication album bleu disponible sous votre liste de jeux.

Outre les captures décran, NookPhone dans New Horizons vous permettra de suivre Nook Miles - ou les points que vous gagnez en accomplissant des tâches telles que la cueillette des mauvaises herbes. Et vous pouvez utiliser le NookPhone pour appeler dautres joueurs sur votre île pour une session coopérative. Le jeu prend également en charge NookLink. Cela se trouve dans lapplication NSO et vous permet de discuter vocalement et par SMS avec dautres joueurs.

Pour plus de trucs et astuces Animal Crossing, consultez notre guide pour débutants New Horizons , ou vous pouvez simplement consulter notre examen du jeu .

Écrit par Maggie Tillman.