(Pocket-lint) - Nintendo a sorti un "nouveau" modèle Switch en 2019, mais loriginal est toujours vendu à certains endroits.

Le dernier, encore très appelé Nintendo Switch , est disponible en magasin au même prix que loriginal. Il est livré avec une meilleure autonomie de la batterie, et cest à peu près la seule différence notable, pour être honnête.

Cependant, comme de nombreux magasins ont des stocks dorigine, comment pouvez-vous faire la différence ?

Il y a quelque temps, Nintendo a discrètement annoncé une "nouvelle" Nintendo Switch. Mais il sagissait dun rafraîchissement de lancien modèle, plutôt que dune Nintendo Switch Pro à part entière.

Le nouveau modèle standard a une meilleure autonomie de la batterie - environ deux heures supplémentaires. Il dispose également dun nouveau processeur, bien que ce soit plus pour améliorer la consommation dénergie que pour améliorer les performances.

Si vous voulez trouver la dernière version de la Nintendo Switch standard, qui a commencé à arriver dans les magasins de détail à la mi-août 2019, voici comment :

Regardez la boite contenant le Switch :

Lemballage de la nouvelle Nintendo Switch (2019) a un fond rouge vif.

Lemballage de lancienne Nintendo Switch a un fond gris avec une main.

Ensuite, confirmez le numéro de série.

Le nouveau Switch devrait avoir un numéro de série - situé au bas de la console - qui commence par les lettres XKW . Certains détaillants en ligne, comme Amazon, peuvent même indiquer le numéro de série dans leurs listes de produits.

Malheureusement, de nombreux détaillants en ligne naffichent pas le numéro de série et peuvent même afficher lemballage de lancien Switch, donc pour être plus sûr lors de vos achats en ligne, vous devrez également vérifier le numéro de modèle sur la liste.

La nouvelle Nintendo Switch a un code de modèle qui commence par HAD :

HADSKABAA pour le modèle avec les manettes Joy-Con bleues et rouges HADSKAAAA pour le modèle avec manettes Joy-Con grises

Remarque : les modèles originaux de Nintendo Switch commencent par les lettres HAC .

De plus, lorsque vous tenez la nouvelle Nintendo Switch dans vos mains, vérifiez le numéro de modèle au dos. La nouvelle Nintendo Switch a un numéro qui devrait se lire HAC-001 (-01), tandis que loriginal a un numéro de modèle HAC-001.

