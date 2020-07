Spécifications, rumeurs et fonctionnalités de Nintendo Switch 2 ou Switch Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nintendo a annoncé une nouvelle console Switch lannée dernière - la Nintendo Switch Lite moins chère et plus légère.

Mais nous nous attendons toujours à ce que Nintendo fasse ses débuts en remplacement du Nintendo Switch principal, appelé Nintendo Switch 2 ou Switch Pro. Ce sera certainement en 2021 - lisez la suite pour savoir pourquoi.

Par coïncidence, il y a eu également une mise à niveau vers le modèle Switch standard en 2019 qui offrait une meilleure autonomie de la batterie et des internes révisés, mais nétait pas vraiment un modèle de deuxième génération.

Meilleurs jeux Nintendo Switch à venir

Le Wall Street Journal sest entretenu avec "des fournisseurs de pièces et des développeurs de logiciels" en mars 2019, qui ont affirmé quune version améliorée du Switch, destinée au joueur hardcore plus dévoué, était en route.

Et, étant donné quils parlaient avec précision dun modèle portable plus abordable, il va de soi quils pourraient également avoir raison en ce qui concerne un nouveau commutateur plus avancé.

Mais les meilleures preuves sont apparues en juillet 2019, peu après lannonce du Switch Lite. Une lettre à la FCC (le régulateur des communications américain), datée du 2 juillet 2019 et publiée sur le site Web de la FCC , a mis en évidence les modifications apportées aux spécifications du commutateur dorigine, affirmant que le SoC (System on Chip) et la RAM ont été améliorés dans une nouvelle version.

Alors que le Nintendo Switch Lite de lannée dernière a un matériel interne similaire au Switch existant, le Switch 2 bénéficiera dune refonte plus approfondie.

Selon le site japonais Gamepedia , il aura des spécifications internes impressionnantes.

Sa mémoire vive serait de 8 Go, le double de celle de la console actuelle, tandis que le stockage à bord obtiendra une hausse importante à 128 Go. Le commutateur existant ne dispose que de 32 Go de stockage et exige presque que vous achetiez une carte microSD si vous souhaitez stocker plus dun jeu.

Attendez-vous à ce quune nouvelle plate-forme matérielle sous-tende tout - probablement une fois de plus un Nvidia Tegra basé sur ARM.

Enfin, Switch 2 prendra en charge la sortie 4K. Cependant, il naura pas décran 4K intégré. Il est susceptible davoir un affichage 1080p à la place (une amélioration par rapport à celui 720p sur le commutateur actuel). La sortie 4K sera une évidence, compte tenu de lintelligence de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X entrantes. On sattend à ce que Nintendo lait.

Sharp aurait eu le feu vert pour alimenter les écrans LCD.

Tous les jeux pour le nouveau Nintendo Switch seront jouables sur le Switch existant et vice versa (le Switch Lite a quelques restrictions car les jeux contrôlés par le mouvement ne fonctionneront pas en raison du manque de Joy-Cons détachables).

La rétrocompatibilité est quelque chose que Nintendo a traditionnellement respecté, avec différentes générations de consoles GameBoys et DS toutes rétrocompatibles.

Donc, pour voir quels jeux fonctionneront sur Nintendo Switch 2, il vous suffit de regarder le calendrier des titres Switch à venir.

Les meilleurs jeux Nintendo Switch à venir avec impatience

Malheureusement, nous navons pas encore didée dune date de sortie réelle pour un Switch 2 et lannonce de Switch Lite a jeté une clé mineure dans les travaux.

Maintenant, Nintendo a déclaré quil ny aurait pas de nouveau Switch en 2020 - probablement pour éviter les annonces PS5 et Xbox Series X - nous envisageons donc la mi-fin 2021 pour la date de sortie de Switch 2.

Sadressant aux investisseurs après les derniers résultats financiers de la société, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré quil ny avait "aucun projet" de remplacement ou de mise à niveau de Switch.

"Nous pensons quil est important de continuer à communiquer lattrait des deux consoles Nintendo Switch et délargir la base installée", a-t-il déclaré. "Veuillez noter que nous ne prévoyons pas de lancer un nouveau modèle Nintendo Switch en 2020."