Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nintendo diffusera une nouvelle présentation Direct le lundi 20 juillet 2020. Il appelle la présentation en bouchée, qui va apparemment durer environ 10 minutes, une Nintendo Direct Mini, sous-titrée en tant que Partner Showcase.

La vidéo devrait présenter plus de détails (et éventuellement donner des dates de sortie) pour quelques jeux déditeurs tiers qui arrivent sur Nintendo Switch. Cela signifie quil est peu probable quil y ait des nouvelles de grandes sorties de Nintendo comme les prochains jeux Pokémon ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Le flux préenregistré sera diffusé pour la première fois à 15h00 GMT aujourdhui.

Le 20/07, nous présenterons le premier #NintendoDirect Mini: Partner Showcase, une série axée sur les titres de nos partenaires de développement et dédition. Nous partagerons quelques mises à jour sur un petit groupe de jeux #NintendoSwitch précédemment annoncés. Découvrez la version complète de la vidéo à 7h PT. pic.twitter.com/GbEbxVL6fD - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 20 juillet 2020

Voici les heures locales à mettre dans votre agenda:

Côte ouest des États-Unis: 7h00 PT

Côte Est des États-Unis: 10 h 00 HE

Royaume-Uni: 15h00 GMT

Europe centrale: 16h00 CET

Lémission durera environ 10 minutes et est sur YouTube, intégrée ci-dessus.

Il sera également disponible sur le site Nintendo Direct et via la chaîne YouTube de Nintendo UK .

Il y a quelques choses qui pourraient apparaître dans cette vidéo, mais ce que nous savons, cest que tout devrait être consacré à des jeux tiers. Cela signifie quil pourrait toucher des jeux comme Bravely Default II ou Doom Eternal (qui napparaissent toujours pas sur le Switch). Il existe une multitude dautres jeux attendus, notamment Hollow Knight: Silksong et No More Heroes III, nous sommes donc ravis de voir ce que Nintendo nous réserve.

Pour plus dinformations sur Nintendo, consultez le hub de Pocket-lint ici .