(Pocket-lint) - La Nintendo Switch a été un énorme succès depuis son lancement au printemps 2017 et se vend toujours régulièrement chez plusieurs détaillants, même après le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X.

Il a également accueilli des jeux incroyables, notamment The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Super Mario Odyssey et Super Smash Bros.Ultimate, avec dautres à venir.

Mais si vous avez votre propre Switch, que pouvez-vous faire dautre que jouer à des jeux? Et quels trucs et astuces pouvez-vous apprendre pour améliorer lexpérience? Continuer à lire.

Si vous êtes un parent et que vous avez acheté une Nintendo Switch à un enfant ou que vous vous attendez à ce quelle soit jouée par toute la famille, il existe dexcellents moyens de définir des restrictions dâge et des options de communication pour les jeunes enfants. Nintendo fournit des contrôles parentaux sur la console elle-même et via une application distincte pour iOS et Android.

Voici comment les configurer:

Dirigez-vous vers loption Paramètres système sur lécran principal, en mode portable ou en mode station daccueil. Faites défiler la barre de gauche jusquà loption Contrôle parental et cliquez sur (ou appuyez sur si vous utilisez lécran tactile). Cliquez sur Paramètres de contrôle parental, la case en surbrillance sur le côté droit de lécran. Cela ouvrira une page qui propose deux options: vous pouvez soit définir des contrôles parentaux simples en limitant le gameplay par âge, afin que seuls les jeux dune certaine classification puissent être joués, soit vous pouvez définir des contrôles parentaux plus complexes via une application smartphone dédiée pour iPhone. ou Android. Si vous choisissez de restreindre le jeu sur la console elle-même, vous pouvez définir les limites dâge de différentes fonctionnalités, telles que les jeux et si lutilisateur peut publier des captures décran prises sur le Switch sur les réseaux sociaux. La communication avec dautres joueurs peut également être restreinte. Il est possible dassocier votre compte Nintendo au profil Nintendo Switch dun enfant, afin quil puisse acheter des jeux sur le Nintendo eShop en ligne. Si cette option est installée, vous pouvez également les restreindre. Les instructions sont sur le commutateur dans ce cas. Les niveaux de restriction disponibles au choix sont Adolescent, Enfant, Jeune enfant ou vous pouvez personnaliser les options vous-même. Vous pouvez également définir des options via lapplication de contrôle parental Nintendo Switch pour iPhone et Android. Téléchargez-le depuis votre boutique dapplications correspondante sur votre smartphone et suivez les instructions à lécran. Vous devrez le lier à votre compte Nintendo et à la Switch via un code envoyé. Cest très simple à suivre. Une fois lié, vous pouvez non seulement utiliser lapplication pour définir les restrictions de contenu selon les options de la console elle-même, mais vous pouvez également lutiliser pour définir la durée de jeu quun enfant peut avoir. La console ne les laissera pas jouer au-delà de la période déterminée. Cela peut également être défini par profil car vous pouvez configurer différents profils sur la Nintendo Switch elle-même. Ceci est fait lors de la première utilisation de la console. Vous pouvez également ajouter de nouveaux "Utilisateurs" dans les Paramètres système sous longlet "Utilisateur".

Lorsque vous démarrez votre Nintendo Switch pour la première fois, vous êtes invité à créer un profil, à choisir une icône et même à créer un compte sur la boutique Nintendo.

Si vous souhaitez modifier votre avatar plus tard, tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur votre page de profil en appuyant sur votre icône en haut à gauche de lécran, en descendant vers "Paramètres utilisateur" et "Modifier licône". Vous y trouverez de nombreux personnages Nintendo parmi lesquels choisir, ou vous pouvez sélectionner ou créer un Mii.

La Nintendo Switch nest pas verrouillée par région, vous pouvez donc techniquement acheter des jeux partout dans le monde et y jouer sur votre console, quelle que soit leur origine.

Cependant, si vous achetez un code déchange numérique dans un autre pays, vous devrez franchir quelques obstacles pour le faire fonctionner.

Tout dabord, vous devez configurer un profil basé sur le pays dorigine du jeu. Seuls les profils dun certain pays peuvent accéder à leShop en ligne spécifique pour utiliser le code de ce pays. Heureusement, il est gratuit et na aucun impact sur votre profil principal.

Dirigez-vous vers les paramètres système, puis vers lutilisateur. Appuyez sur Ajouter un nouvel utilisateur et il vous demandera de définir une icône et un surnom pour le nouveau profil. Une fois terminé, vous devrez enregistrer un nouvel utilisateur en ligne, via un smartphone, une tablette ou un PC. Vous serez guidé tout au long du processus, la console et le site Web en ligne vous donnant des instructions.

Assurez-vous davoir une adresse e-mail supplémentaire à portée de main, car elle nécessite une vérification. Assurez-vous également de choisir correctement le pays du profil, cest-à-dire. le pays dorigine du jeu.

Une fois créé, vous pouvez vous connecter à leShop sur votre Switch en utilisant le nouveau profil et vous verrez que la devise a été modifiée. Vous pouvez utiliser votre code à partir de loption de menu sur la barre latérale.

La beauté est quune fois quun jeu est téléchargé, il peut être joué par nimporte lequel des profils sur le commutateur, vous pouvez donc utiliser votre nom dutilisateur dorigine. La seule chose dont vous devez vous souvenir est que si vous supprimez le profil créé, vous perdrez laccès au jeu téléchargé qui lui est attribué.

Vous devrez vous abonner à Nintendo Switch Online pour jouer à la grande majorité des jeux multijoueurs en ligne. Il en coûte 3,79 £ par mois (ou 6,99 £ pour trois mois, 17,99 £ pour un an).

Certains sont gratuits pour jouer en ligne et ne nécessitent pas dabonnement - comme Fortnite - mais la plupart ne le sont pas.

Vous devrez également ajouter des amis de confiance pour jouer contre eux directement en ligne.

Cela se fait en ajoutant ceux avec lesquels vous avez déjà joué sur dautres consoles Nintendo ou via un "code ami" - un code unique à 16 chiffres quun ami peut vous donner. De même, vous pouvez donner votre code à un ami en retour.

Il peut être trouvé sur votre page de profil sur votre console - ennuyeux, vous ne pouvez pas le trouver en ligne sur votre téléphone ou votre ordinateur. Pour ajouter un code ami, vous devez aller à loption "Ajouter un ami" dans les paramètres du profil et appuyer sur "Rechercher avec le code ami".

Il y a un emplacement pour carte microSD sous la béquille arrière de la console et nous vous conseillons vivement dacheter une carte pour y insérer, sinon vous manquerez bientôt despace de stockage.

Les jeux sur Nintendo Switch, même si vous avez acheté des versions à cartouche, peuvent prendre plusieurs gigaoctets. The Elder Scrolls: Skyrim, par exemple, occupe plus de 14 Go et étant donné que le Switch ne dispose que de 32 Go de stockage interne, avec un peu plus de 25 Go utilisables, ce jeu remplira plus de la moitié du disque.

La version numérique de LA Noire nécessite à elle seule 29 Go, vous aurez donc besoin dune carte microSD juste pour la télécharger et la lire.

Heureusement, le Switch peut accepter de nombreux types de cartes microSD, et ils nont pas besoin de casser la banque.

Il prend en charge les normes microSD, microSDHC et microSDXC jusquà la classification UHS-I. Plus la carte est rapide, meilleures sont les performances, mais nous utilisons la carte Samsung Evo 128 Go ci-dessus et elle fait parfaitement laffaire sans coûter trop cher. Dautres tailles de stockage sont également disponibles.

La beauté de la Nintendo Switch est que, en plus de la jouer sur grand écran à la maison, vous pouvez également jouer avec elle lors de vos voyages. Vous trouverez cependant lautonomie de la batterie un peu contraignante dans ce cas, la durée de vie moyenne dune seule charge étant comprise entre deux et trois heures de jeu.

Il existe cependant des moyens déconomiser un peu plus la batterie en ajustant la luminosité de lécran sur la page des paramètres. La console dispose dun paramètre de luminosité automatique qui est activé par défaut, mais vous pouvez choisir de léteindre et de faire glisser la luminosité vers le bas pour économiser la batterie.

Vous pouvez également choisir de désactiver les vibrations du contrôleur dans les paramètres du système - sous «Contrôleurs et capteurs» - ce qui aidera également à économiser la batterie.

Si vous prévoyez un long trajet en train ou en avion, il est préférable de vous assurer davoir également une batterie portable à portée de main, afin de recharger votre console en déplacement. Heureusement, vous pouvez en obtenir un à bon marché ces jours-ci et, étant donné que le commutateur a une batterie de 4310 mAh à lintérieur, beaucoup dentre eux chargeront votre console deux fois ou plus avant de devoir être rechargés eux-mêmes.

La nature de la portabilité du commutateur signifie quil est légèrement à risque - vous le rentrerez et le retirerez constamment de son dock et le transporterez partout. Notre première grande recommandation est de choisir un protecteur décran, qui na pas besoin dêtre cher du tout.

Nous avons utilisé ces protecteurs damFilm, et ils sont faciles à appliquer et fiables. Nous avons été sauvés de multiples fissures et égratignures par eux, ce qui est vraiment tout ce que vous pouvez demander.

Un étui est également une bonne idée si vous voulez profiter de ladaptabilité du commutateur. Nous aimons cette offre mince de Tomtoc, qui gardera lessentiel en sécurité pendant que vous voyagez. Dautres boîtiers plus grands sont disponibles pour contenir plus daccessoires et de contrôleurs.

Il ny a rien de tel que dacheter un jeu, de le télécharger et de pouvoir jouer à tout moment sans avoir à sortir la cartouche, mais il y a quelques avantages à acheter les copies physiques plutôt que dutiliser le Nintendo eShop.

Le premier est le prix. Les jeux sur le Nintendo eShop peuvent souvent être beaucoup plus chers que sur Amazon , par exemple.

Deuxièmement, selon la vitesse de votre haut débit à la maison, le téléchargement et linstallation des jeux peuvent prendre un certain temps. Même certaines copies physiques nécessitent de toute façon une partie du jeu à télécharger - ainsi que des mises à jour et des correctifs du premier jour - mais quelques concerts prendront moins de 20 Go ou plus.

Enfin, comme nous lexpliquons ci-dessus, les téléchargements numériques peuvent nécessiter beaucoup despace de stockage et si vous navez pas de carte microSD robuste, vous remplirez rapidement la capacité.

Bien que les Joy-Cons inclus fonctionnent bien comme un contrôleur séparé avec le Grip, nous vous conseillons de vous offrir un contrôleur Pro si vous prévoyez de jouer à des jeux sur grand écran une fois ancré.

Naturellement, les jeux de mouvement nen nécessitent pas vraiment un, mais des jeux tels que Zelda: Breath of the Wild et Skyrim jouent mieux avec le contrôleur officiel.

Un autre achat que vous voudrez peut-être envisager si vous prévoyez de jouer à votre Switch dans plus dune pièce est un deuxième dock. Oui, le commutateur lui-même est livré avec un écran et est portable, mais si vous voulez le lire sur différents téléviseurs dans, par exemple, le salon et une chambre, une station daccueil supplémentaire est une meilleure solution que de déplacer celle incluse tout le temps. .

Vous pouvez acheter la version officielle de Nintendo pour environ 100 £, mais il existe dautres versions tierces également disponibles à un prix inférieur - parfois plus de la moitié du prix. Assurez-vous simplement den choisir une avec une "puce" ou une "carte mère" répertoriée dans la description, sinon elle chargera votre console mais ne produira pas de vidéo sur un téléviseur.

Une autre option, pour vous assurer que même lorsque vous êtes en déplacement et que vous jouez à la télévision, est à votre portée, consiste à acheter une option daccueil portable. Ceux-ci vous permettent de vous connecter à un téléviseur à la rigueur, sans avoir besoin dune station daccueil pour vous asseoir, et sont un excellent moyen de vous connecter sans avoir besoin dune station daccueil encombrante sur vous. Ils sont également agréables et abordables.

Le Switch est sorti depuis assez longtemps pour quil existe une myriade daccessoires pour la console, officiels et autres. Si vous voulez un son Bluetooth, des poignées de volant ou des étuis qui renforcent sa batterie, vous pouvez trouver tout cela et bien plus encore.

Nous avons une liste de certains des meilleurs accessoires Switch sur le marché , alors assurez-vous de la vérifier si vous cherchez de linspiration.

