(Pocket-lint) - La Nintendo Switch dispose de son propre service dabonnement payant, requis pour le jeu en ligne.

Cependant, non seulement Nintendo Switch Online permet aux propriétaires de Switch de jouer à de nombreux jeux en ligne, mais ladhésion offre une sélection croissante de jeux classiques gratuits à télécharger, y compris certains des jeux classiques de Super Mario.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur Nintendo Switch Online, y compris le prix, les forfaits familiaux et ce quil a à offrir.

Switch Online est l équivalent Nintendo de PlayStation Plus et Xbox Live Gold . Il sagit dun service dabonnement payant qui vous donne accès au jeu multijoueur en ligne pour de nombreux jeux, ainsi quà dautres avantages et fonctionnalités.

Vous devrez être membre de Nintendo Switch Online pour jouer à la grande majorité des jeux en ligne. Vous pourrez toujours jouer à des jeux tels que Splatoon 2 et Mario Kart 8 Deluxe en mode solo ou multijoueur local, mais ne pourrez pas affronter vos amis sur Internet si vous navez pas de Nintendo Switch Online actif abonnement.

Une grande bibliothèque de jeux Nintendo Entertainment System est disponible pour jouer sans frais supplémentaires. Des classiques comme Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Donkey Kong et The Legend of Zelda sont tous proposés.

Les membres de Switch Online ont également la chance de jouer à une sélection de jeux SNES. À linstar de la bibliothèque NES, une sélection croissante de titres Super Nintendo, tels que Super Mario World et Mario Kart, sont disponibles via une application gratuite à télécharger.

Cela transforme efficacement votre Nintendo Switch en NES Classic Mini ou SNES Classic Mini .

NES

Aventures de Lolo

Combat de ballon

Base-ball

Blaster Master (version + SP)

Connexion à la ville

Terre Clu Clu

Crystalis

Donkey Kong

Donkey Kong 3

Donkey Kong Jr.

Double Dragon

Double Dragon II: La vengeance

Dr Mario (version + SP)

Eliminator Boat Duel

Excitebike

Ghostsn Goblins (+ version SP)

Gradius (version + SP)

Grimpeur sur glace

Hockey sur glace

Voyage à Silius

Kid Icarus (+ version SP)

Kirbys Adventure (+ version SP)

Héros de Kung-Fu

Les frères Mario.

Metroid (version + SP)

Mighty Bomb Jack (+ version SP)

NES Open Tournament Golf

Nightshade (à partir du 18 décembre 2020)

Ninja Gaiden (+ version SP)

Lutte professionnelle

Punch-Out !!

Rançon de River City

Rygar

SCAT: équipe spéciale dattaque cybernétique

Ombre du ninja

Football

Clé de Salomon

Star Soldier (+ version SP)

Tropiques étoilées

Super Dodge Ball

Super Mario Bros.

Super Mario Bros.2

Super Mario Bros.3

Super Mario Bros .: Les niveaux perdus

Bol Tecmo

Tennis

Limmortel

La légende de Zelda (+ version SP)

TwinBee (version + SP)

Vice: Projet Doom

Volley-ball

Contre. Excitebike

Bois de Wario

Équipage de démolition

Yoshi

Zelda II: Laventure de Link (+ version SP)

SNES

Brawl Brothers

Souffle de feu

Souffle de feu II

Crête du démon

Pays de Donkey Kong

Donkey Kong Country 2: La quête de Diddy Kong

Donkey Kong Country 3: le double problème de Dixie Kong! (à partir du 18 décembre 2020)

F-Zéro

Joe & Mac 2: Perdu sous les tropiques

Kirby Super Star

Cours de rêve de Kirby

Kirbys Dream Land 3

Opération Logic Bomb

Super Picross de Mario

Natsume Championship Wrestling

Panneau de Pon

Pilotwings

Popn Twinbee

Tennis Smash

Star Fox

Star Fox 2

Stunt Race FX

Super EDF Earth Defense Force

Super Ghouls n Ghosts

Super Mario All-Stars

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: lîle de Yoshi

Super Metroid

Super coup de poing !!

Super Puyo Puyo 2

Super football

Super tennis

Super Valis IV (à partir du 18 décembre 2020)

Le facteur dallumage (à partir du 18 décembre 2020)

La légende de Zelda: un lien vers le passé

Les gardiens de la paix

Tuff E Nuff (à partir du 18 décembre 2020)

Armes sauvages

Switch Online vous permet de stocker vos sauvegardes de parties dans le cloud, afin de sauvegarder votre progression. De cette façon, si vous devez effacer votre Switch pour une raison quelconque ou si vous manquez de stockage, vous aurez toujours une sauvegarde que vous pourrez télécharger ultérieurement.

Il y a un hic cependant; tous les jeux ne seront pas enregistrés dans le cloud. Nintendo en bloque certains pour «garantir le fair-play», quoi que cela signifie.

Une application Nintendo Switch Online est disponible pour iOS et Android , et propose un chat vocal et des hubs multijoueurs pour les jeux pris en charge.

Les offres et offres ne sont disponibles que pour les membres. Tout comme les jeux gratuits occasionnels au-delà de ceux de NES et SNES.

Une offre britannique pour les membres est la possibilité d acheter un bon pour deux jeux pour 84 £ , vous permettant ainsi déconomiser de largent sur les achats Nintendo eShop.

Le prix de Nintendo Switch Online varie selon que vous souhaitez payer mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Il existe également un abonnement familial qui comprend jusquà huit abonnements Nintendo Switch Online. Chaque membre de la famille peut utiliser tous les privilèges Nintendo Switch Online sur différentes consoles ou même sur le même commutateur.

Après une période dessai gratuite dune semaine, un abonnement Nintendo Switch Online coûtera ce qui suit:

Adhésion individuelle

1 mois (30 jours): 3,49 £, 3,99 €, 3,99 $

3 mois (90 jours): 6,99 £, 7,99 €, 7,99 $

12 mois (365 jours): 17,99 £, 19,99 €, 19,99 $

Adhésion familiale

12 mois (365 jours): 31,49 £, 34,99 €, 34,99 $

Il est facile de créer un compte Nintendo Switch Online. En utilisant un navigateur Web, dirigez -vous simplement ici si vous êtes au Royaume-Uni , ou ici si vous êtes aux États-Unis .

Vous pouvez également vous inscrire sur votre Switch lui-même. Dirigez-vous vers licône eShop en bas de lécran du menu principal, ouvrez leShop et vous verrez «Nintendo Switch Online» comme lune des options sur le côté gauche. Cliquez dessus et cela vous mènera à lécran des options dadhésion où vous pourrez choisir votre adhésion, même commencer la période dessai gratuite.

Vous aurez également besoin dun compte Nintendo gratuit, donc si vous nen avez pas déjà un, rendez-vous ici: my.nintendo.com .

Écrit par Rik Henderson.