Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En ce qui concerne les machines de jeux, Nintendo a un passé incroyablement riche.

Malgré ce que vous pourriez penser, la NES nétait pas la première machine de jeux grand public de Nintendo, cette distinction appartient à la série portable Game & Watch, bien quelle ait connu des bonds en avant depuis lors. Littéralement, dans le cas de Mario.

Game & Watch était une série dordinateurs de poche qui ne jouaient quà un seul jeu et avaient soit une horloge, une alarme ou, dans certains cas, les deux. Il ny avait pas de cartouches ou dautres jeux à télécharger. En effet, il ny avait pas dInternet pour les télécharger. Vous avez acheté un seul jeu et vous vous y êtes tenu.

Dans les années suivantes, Nintendo sest taillé une place en étant le fabricant de consoles excentriques. Comparé à Sony, Sega et Microsoft, le jeu a toujours pris une direction étrange mais satisfaisante. Et à cause de cela, cest devenu une entreprise que vous ne pouvez pas vous empêcher daimer.

Nous avons jeté un regard en arrière sur lillustre histoire de Nintendo, qui nous a fourni certaines des consoles de jeux les plus emblématiques et sans parler de certaines des plus grandes franchises de jeux de tous les temps.

Nintendo Game & Watch: 1980-1991

Il y a eu toute une série dappareils Game & Watch sortis tout au long des années 80. Et comme les ordinateurs de poche similaires de lépoque, ils sont devenus incroyablement populaires.

Le premier a été produit après que lemployé de Nintendo, Gunpei Yokoi, a vu un homme daffaires voyager sur le Shinkansen jouer avec sa calculatrice et a pensé que lentreprise pouvait fabriquer une machine de jeux portable pour aider à perdre du temps sur le trajet.

Chaque Game & Watch navait quun seul jeu disponible, et il y en avait environ 60 au total. Certains étaient basés sur des machines darcade et étaient également chargés dapporter de grandes licences et des personnages de jeux, tels que Donkey Kong, The Legend of Zelda et Mario Bros, dans la maison.





Systme de divertissement Nintendo (NES): 1983-1995

La prochaine console de Nintendo na pas besoin de beaucoup dintroduction. La NES a joué à des jeux 8 bits et a été conçue pour la maison. Cétait de loin la console la plus vendue de son temps, se vendant à plus de 60 millions dunités, et a aidé lAmérique du Nord à se remettre du crash du jeu vidéo de 1983 qui a vu trop de consoles inonder le marché et les ordinateurs personnels sont devenus plus puissants.

Le NES était à lorigine commercialisé sous le nom de Family Computer, ou Famicom au Japon, mais a été publié sous le nom de NES en Amérique du Nord au CES 1985. Les titres de lancement comprenaient Super Mario Bros, Ice Climber, Pinball et Duck Hunt. Vous pouvez acheter une console avec une copie de Super Mario Bros pour 99 $ ou un ensemble de luxe, qui comprenait deux jeux et plusieurs accessoires, pour 199,99 $.

Game Boy: 1989-2003

La Nintendo Game Boy est une autre des meilleures consoles de jeu jamais vues. Pensé et conçu par la même équipe derrière le Game & Watch, le Game Boy a combiné les fonctionnalités du premier ordinateur de poche avec des cartouches interchangeables comme la NES pour créer lune des consoles les plus vendues à ce jour. Les ventes de la Game Boy et de la Game Boy Color (sortie en 1998) sont estimées à environ 120 millions dunités.

Il a coûté environ 90 $ lors de son lancement en Amérique et était livré avec un exemplaire de Tetris, très considéré comme le jeu qui a aidé les ventes gigantesques. Nintendo a également conçu une gamme daccessoires pour la Game Boy, notamment une imprimante et un écran grossissant avec éclairage intégré.

Systme de divertissement Super Nintendo (SNES): 1990-1998

La deuxième console principale de Nintendo a également été un succès fulgurant, même si elle avait une concurrence rude de la part du Sega Mega Drive. La machine de Sega a été lancée en premier, mais cest finalement la gamme de jeux de Nintendo qui la aidée à devenir la console la plus vendue de lère 16 bits, avec près de 50 millions dunités expédiées dans le monde.

Nintendo a produit différentes versions de la console pour différents marchés, avec la version japonaise appelée Super Famicom. Il a également encodé les cartouches de telle manière que vous ne pouviez pas jouer à des jeux dun pays sur une console dun autre.

Garon virtuel: 1995-1996

Une sortie de console étrange et finalement désastreuse a suivi la SNES, mais elle est considérée avec tendresse comme le précurseur de la réalité virtuelle à la maison.

Le Virtual Boy se tenait sur une table ou une armoire et les joueurs devaient se pencher sur la visière pour jouer à des jeux 3D filaires. Malheureusement, plutôt que de fournir une expérience de lère spatiale, la plupart des joueurs sont repartis mal à laise et le concept a été mis de côté. Sa durée de vie peut être mesurée en mois et non en années et il nest jamais sorti du Japon ou des États-Unis.

Nintendo 64 (N64): 1996-2003

Le N64 tire son nom du processeur 64 bits quil utilisait et était la dernière console domestique de Nintendo à avoir besoin de cartouches. Elle a été un succès lors de son lancement, de nombreux clients se battant pour en mettre la main et a été considérée comme la console la plus puissante de sa génération.

Malheureusement, il avait la Sony PlayStation et Sega Saturn pour concurrencer, donc ne pouvait pas tout à fait imiter le succès de ses prédécesseurs, se vendant un peu moins de 33 millions dunités. Mais le N64 reste dans lhistoire comme une fantastique console de jeux Nintendo par les connaisseurs.

Une grande partie de son succès peut être attribuée aux jeux: Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Goldeneye 007 sont toujours considérés comme certains des meilleurs titres de lhistoire.

Nintendo GameCube: 2001-2007

Nintendo sest tourné vers le format de disque optique pour le GameCube, mais a été confronté à une rude concurrence de la Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox et Sega Dreamcast. La progression du jeu pouvait être enregistrée sur des cartes mémoire, allant de 4 Mo à 64 Mo et le contrôleur a été repensé du modèle à trois poignées du N64 à un modèle à deux poignées pour le GameCube, mais ils ne pouvaient pas lempêcher dêtre un gros fiasco.

Une fois de plus, Mario et Zelda ont fait une apparition sur la GameCube, contribuant en partie à son succès initial, mais seulement 22 millions de GameCubes ont été vendus au total. Considérant que 153 millions de PlayStations rivales ont été déplacées, cétait un gros échec. Cela ne la pas empêché de passer dans lhistoire en tant que console emblématique.

Game Boy Advance: 2001-2008

Nintendo a décidé de mettre à niveau son concept Game Boy vieillissant avec un modèle plus puissant, avec de meilleurs graphismes et une plus large gamme de couleurs disponibles pour les développeurs.

La Game Boy Advance a subi plusieurs conceptions au cours de sa durée de vie de sept ans, avec un retour au style à clapet des appareils Game & Watch dorigine pour la Game Boy Advance SP. Cette bizarrerie particulière pourrait même être considérée comme le précurseur de la Nintendo DS à suivre peu de temps après.

Nintendo DS: 2004-2014

Même sil faisait pression avec de nouveaux designs pour la Game Boy Advance, Nintendo a décidé de rafraîchir complètement sa stratégie de poche avec la sortie de la DS.

Surtout, il a introduit une nouvelle configuration innovante à double écran qui a évolué à partir du Game & Watch original. Lécran inférieur comportait un écran tactile et pouvait être utilisé pour contrôler les jeux, tandis que le haut nétait quun écran LCD pour voir ce que vous faisiez.

Son principal rival était la Sony PSP, mais grâce à la rétrocompatibilité avec les jeux Game Boy Advance et à quelques modèles dévolution avec des performances et des fonctionnalités améliorées, la gamme DS est devenue la série de consoles de jeux portables la plus vendue de lhistoire.

Nintendo Wii: 2006-2013

La Wii était lentrée de Nintendo dans la septième génération de consoles de salon, affrontant une concurrence redoutable sous la forme de la Sony PlayStation 3 et de la Microsoft Xbox 360. Mais pendant un certain temps, elle a mené les deux autres en chiffres de ventes.

La Wii a inauguré une nouvelle ère de jeu de mouvement en utilisant la télécommande Wii, que la console a suivi dans un espace tridimensionnel. Il a également publié la Wii Balance Board qui a été utilisée avec des jeux de fitness. Son style familial et ses versions de jeux en ont fait la machine de salon la plus populaire depuis un certain temps.

Nintendo 3DS: 2011-

Pour donner suite à son concept de portable DS, Nintendo sest tourné vers une technologie visuelle populaire à lépoque: la 3D. Il a fait de lécran supérieur de son appareil à clapet un écran 3D, bien que contrairement à une technologie dimage similaire sur les téléviseurs et autres, il ne nécessite pas de lunettes.

Pour être honnête, la plupart des gens ont été déçus par laffichage 3D et ses performances, mais cela na pas empêché la 3DS de se vendre par seau. Depuis, il a fait lobjet de mises à jour mineures sous la forme dun modèle XL plus grand et de versions améliorées. Une version 2D uniquement est également disponible pour les jeunes enfants qui ne peuvent pas utiliser lécran 3D.

Nintendo Wii U: 2012-2016

La Wii U a succédé à la Wii et la réponse de Nintendo à la PlayStation 4 et à la Xbox One. Il sagit de la première console Nintendo à prendre en charge les graphiques haute définition, et est principalement contrôlée à laide du Wii U GamePad à écran tactile.

Bien que la réception initiale de la Wii U ait été positive, elle a finalement été considérée comme un échec de jeu, vendant un peu plus de 13 millions dunités depuis sa sortie. Des rapports récents suggèrent que Nintendo a cessé la production de la Wii U, laccent étant désormais mis sur le commutateur.

Nintendo Classic Mini: NES: 2016-

Le jeu rétro est devenu incroyablement populaire ces derniers temps et avant que la Nintendo Switch ne devienne disponible début 2017, le géant japonais du jeu aide les joueurs, jeunes et moins jeunes, à revoir certains de ses meilleurs premiers jeux avec une mini forme de la console NES originale .

Il comprend 30 des titres Nintendo Entertainment System de la société et un contrôleur de style authentique. Cest un moyen idéal de se préparer pour le Switch en plongeant dans le passé de Nintendo.

Commutateur Nintendo: 2017-

Et nous arrivons donc au Switch, qui est attendu pour mars 2017. Cest un "nouveau concept" pour Nintendo en ce quil comprend un appareil de type tablette, avec un écran tactile, et une station daccueil pour jouer à la maison sur un grand TV ainsi que lors de vos déplacements.

Les contrôleurs Joy-Con sont de petits pads qui se placent de chaque côté de lécran afin de présenter quelque chose qui ressemble au Wii U GamePad. Et ils peuvent également être insérés sur une unité centrale de contrôle domestique afin de donner une sensation plus joypad aux procédures.

Écrit par Max Langridge et Rik Henderson. Édité par Adrian Willings.