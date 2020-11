Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nintendo a été une entreprise qui a produit des gadgets de jeu étranges, merveilleux et loufoques au fil des ans.

Cela a soulevé quelques sourcils avec lannonce du système de jeu principalement en carton appelé Labo en 2018 et a récemment ajouté la réalité virtuelle à la Nintendo Switch .

Cependant, Labo nest pas le premier concept loufoque que Nintendo ou ses partenaires ont mis sur le marché au fil des ans. Il existe de nombreux autres accessoires et une poignée de jeux, vaguement appelés, qui ont entraîné une double prise.

Alors jetez un œil à ce qui suit et nous sommes sûrs que vous allez rire autant que nous. Vous pourriez même en avoir un dans le grenier.

Les accessoires et jeux Nintendo les plus fous au fil des ans

Porte laser

Dans les années 90, tout ce qui avait du laser dans le titre allait attirer lattention. Malheureusement, sans vrais pistolets laser, il allait également être déçu.

Lidée était un casque qui permettait des commandes vocales et des interactions focalisées au laser. En réalité, le casque en plastique était essentiellement un pistolet léger avec un micro. Votre voix était utilisée pour prendre une photo et vous visiez avec votre œil, mais tout bruit ferait feu. Cela na également fonctionné que sur un seul jeu.

NES Zapper

Nous connaissons tous ce pistolet léger car il est venu avec la NES et a travaillé avec Duck Hunt. Classique.

ROB

Le Robotic Operating Buddy a été conçu pour donner aux loups solitaires du jeu un ami robotique avec lequel jouer. Il contrôlait physiquement le deuxième contrôleur pour les jeux à deux joueurs sans quun autre humain ne soit nécessaire. Pas vraiment.

Lidée était dinciter les magasins à stocker la console, montrant quelle était destinée aux enfants. En conséquence, ROB est venu avec la première vague de consoles NES. Le fait que cela ne fonctionne quavec deux jeux - Gyromite et Stack Up - signifiait que cela na pas duré longtemps, évidemment.

Super porte

Cette bête de deux pieds de long donnait au pistolet NES Zapper lapparence dun tireur de pois. Cétait essentiellement le même que le pistolet léger, permettant de viser et de tirer, mais géant.

Ce pistolet de type lance-roquettes nécessitait six piles AA et devait être posé sur lépaule pour le maintenir. Une arme de commandement en effet. Malheureusement, cela na fonctionné quavec 12 jeux compatibles, y compris Yoshis Safari, Lemmings 2 (oui, nous le savons) et le Super Scope 6 fourni.

Wally Bear et le NON! gang

Ce personnage principal de la planche à roulettes en peluche a été créé dans le cadre dune campagne visant à aider les enfants à dire non aux drogues et à labus dalcool.

Bien que le jeu nait peut-être pas touché trop de cœurs ou desprit, la campagne qui lentourait était toujours en cours 15 ans après sa sortie. Cela impliquait un numéro dassistance téléphonique pour les enfants ayant des problèmes de drogue et dalcool. Donc un titre qui en vaut la peine, même sil a lair fou selon les normes daujourdhui.

Speedboard

Cet accessoire ridicule servait essentiellement de support pour un contrôleur NES. Lidée était que cela changerait langle des doigts, permettant un coup de pied plus rapide. Cest ça.

Le Speedboard a été arrêté quelques mois après sa sortie.

Gant de puissance

Le nom à lui seul était suffisant pour envoyer la plupart des gens courir chez le détaillant de jeux le plus proche pour obtenir leur propre Power Glove. Mais comme la plupart des grandes idées de la fin des années quatre-vingt, la réalité nétait pas si grande.

Bien que le gant se soit bien comporté en termes de ventes, il y avait très peu de jeux et il était imprécis, ce qui le rendait difficile à utiliser. Lappareil utilisait des microphones et des haut-parleurs pour détecter le mouvement des doigts. Les boutons peuvent être configurés pour faire différentes choses comme le feu plus rapidement. Mais sans jeux pour le supporter, il était peu utile.

Une bonne idée, peut-être en avance sur son temps.

Wall Street Kid

Le titre à lui seul devrait être un don mortel que cela allait être un jeu sec sur le trading.

Lidée était de gagner beaucoup dargent et de sortir avec des rendez-vous ainsi que dacheter des articles coûteux. Bonnes leçons pour les enfants ici alors.

Une ressemblance avec un jeune Donald Trump en couverture ne nous échappe pas non plus.

Les aventures de Bayou Billy

Si Redneck America devait sortir en tant que jeu au Japon, ce serait celui-ci. Et cétait. La couverture à elle seule révèle beaucoup de choses sur la façon dont ce titre de rootin tootin consistait à sauver la fille et à être un vrai homme tout en le faisant.

Le gameplay était large, avec des combats, de la conduite et des tirs nécessaires pour sauver la jeune fille. Vous pouvez même sauter entre le contrôleur NES et le pistolet léger pour les scènes de tir. Pas mal alors.

Yo! Noid

Il était une fois Dominos avait une mascotte, appelée Noid. Et grâce à Nintendo et Capcom, ce gars a même eu son propre jeu.

Le jeu de plateforme daction 2D vous permet de contrôler largile Noid qui a été envoyé pour empêcher son double maléfique de détruire New York. Le jeu a lair bien, avec des combats de boss. Et si cela ne suffisait pas, le titre était accompagné dun coupon de pizza Dominos de 1 $. Miam.

Un garon et son blob: problme Blobolonia

Ouais, cétait le titre du jeu. Faut-il en dire plus?

Le personnage principal est sans nom et fait équipe avec son copain blob changeant de forme pour sauver le monde. Cela se fait via un style de jeu basé sur des puzzles. Le jeu a en fait été salué comme original dans son style de jeu et il a même eu une suite sur le Game Boy.

Nintendo Labo VR

Nintendo Labo VR est un kit de réalité virtuelle en carton à construire soi-même pour la Nintendo Switch. Il existe différents modèles disponibles, y compris des oiseaux, des éléphants et plus encore. Cest un peu dingue et cest un peu un gadget qui perd rapidement son attrait, mais certainement décalé.

Roll & Rocker

Malgré le nom intelligent, mais largement hors de propos, ce produit na pas bien fonctionné. Lidée était de faire du joueur le contrôleur.

En se tenant debout sur la plate-forme inclinable, la personne pourrait devenir le D-Pad. Le contrôleur normal a été branché sur lunité pour accéder aux boutons A et B.

Malheureusement, cela ne fonctionnait en grande partie pas sur la plupart des titres NES car il fonctionnait mal, beaucoup. Mais peut-être que lidée a ouvert la voie aux tapis de danse qui ont suivi une décennie plus tard, donc pas mal du tout.

Garon virtuel

Lorsque Nintendo a décidé de faire un voyage dans le monde virtuel du jeu 3D en 1995, le Virtual Boy est né. Avant de mourir sur son derrière proverbial peu de temps après.

Cétait une console en elle-même qui utilisait un casque fixe pour transmettre une image 3D principalement de couleur rouge au spectateur. Un contrôleur était également attaché pour jouer à des jeux terribles comme Marios Tennis. La console navait que 22 jeux sortis dans sa durée de vie et a été détruite par les critiques.

Avec seulement 1,26 million dunités expédiées, il est maintenant considéré comme un objet de collection précieux.

Contrleur de trononneuse

Ce contrôleur à laspect grotesque na pas été fabriqué par Nintendo, mais il est apparu comme un accessoire optionnel pour une console Nintendo, ce qui est étrange en soi.

Le contrôleur de tronçonneuse a été conçu spécifiquement pour Resident Evil 4 sur Nintendo GameCube et prétendait améliorer lexpérience globale du jeu. Bien que tous les utilisateurs ne soient pas daccord.

Bongos Donkey Kong

À lépoque brumeuse de la Nintendo GameCube, DK Bongos est sorti aux côtés de divers jeux musicaux dont Donkey Konga, Donkey Konga 2 et Donkey Konga 3. Les bongos étaient de conception simple - un coup sur le tambour gauche pour déplacer à gauche et le tambour droit pour déplacer vers la droite. Dautres mouvements pourraient permettre aux utilisateurs de faire des backflips, de se balancer sur des vignes ou de sauter entre les murs.

Écrit par Rik Henderson et Luke Edwards. Édité par Adrian Willings.