Netflix envisage sérieusement de créer un jeu triple A sur PC.

(Pocket-lint) - Netflix a déjà plongé son orteil dans le monde des jeux sur mobile et via son application TV, mais il est maintenant prêt à passer à un jeu triple A sur PC.

La société, qui s'est fait les dents sur les DVD avant de devenir l'énorme société de streaming de contenu qu'elle est aujourd'hui, serait prête à engager un directeur de jeu pour travailler sur "un tout nouveau jeu PC AAA" dans un nouveau studio à Los Angeles. Ce studio Netflix sera dirigé par Chacko Sonny, la personne précédemment responsable d'Overwatch.

Pour ce qui est de ce jeu, l'offre d'emploi suggère qu'il faut quelqu'un qui a "de l'expérience dans les jeux FPS et/ou les jeux de tir à la troisième personne" et une expérience des services en direct et des systèmes sociaux. Les néophytes n'ont pas besoin de postuler, Netflix souhaitant recruter une personne ayant "au moins 10 ans d'expérience dans la conception de jeux, notamment en tant que directeur créatif, directeur de jeu ou dans un rôle de direction comparable".

On pense que le nouveau jeu ne fera pas l'objet d'achats in-app et qu'il vivra derrière l'abonnement de Netflix, ce qui signifie qu'il ne sera peut-être pas non plus disponible en tant qu'achat autonome. Si ces espoirs de triple A s'avèrent fondés, cela pourrait être une véritable plaie pour les non-abonnés de Netflix qui veulent voir de quoi il retourne.

Ce n'est pas la seule indication que Netflix se considère comme une société de jeux vidéo. Un nouveau studio a déjà été créé à Helsinki, en Finlande, et la société a récemment acheté Spry Fox après avoir également racheté Next Games et Boss Fight Entertainment.

Écrit par Oliver Haslam.