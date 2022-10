Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Netflix envisage de lancer un service de jeux en ligne.

Le géant du streaming, qui s'est essayé au jeu en lançant quelques jeux mobiles, a clairement indiqué qu'il envisageait d'aller au-delà d'iOS et d'Android pour toucher les utilisateurs sur leurs PC et leurs téléviseurs. Ironiquement, Google a récemment annoncé qu' il renonçait à son projet de jeux en nuage, Stadia. Néanmoins, Mike Verdu, vice-président des jeux chez Netflix, a déclaré à TechCrunch, lors de la conférence Disrupt, que la société souhaitait permettre à ses abonnés de jouer sur le cloud.

"Nous explorons très sérieusement une offre de cloud gaming afin de pouvoir toucher les membres sur les téléviseurs et sur les PC", a déclaré Verdu. "Nous allons aborder cette question de la même manière que nous l'avons fait pour le mobile, c'est-à-dire en commençant modestement, en faisant preuve d'humilité, en étant réfléchi, puis en développant notre offre. Mais c'est une étape que nous pensons devoir franchir pour rencontrer les membres là où ils se trouvent sur les appareils où ils consomment Netflix".

Netflix a annoncé simultanément qu'il avait 55 autres jeux en développement. Dans sa dernière lettre aux actionnaires, Netflix a déclaré :

"Au-delà de la télévision et des films, nous approchons du premier anniversaire du lancement de nos jeux. Comme nous l'avons dit, il s'agit d'un voyage de plusieurs années pour apprendre à satisfaire les joueurs. La première année a été consacrée à l'établissement de notre infrastructure de jeux et à la compréhension de la manière dont nos membres interagissent avec les jeux. Nous avons maintenant 35 jeux en service (tous inclus dans chaque abonnement Netflix, sans publicité ni achat in-app) et nous observons des signes encourageants qui montrent que le jeu entraîne une plus grande fidélisation. Avec 55 autres jeux en cours de développement, y compris d'autres jeux basés sur la propriété intellectuelle de Netflix, nous nous concentrerons au cours des prochaines années sur la création de jeux à succès qui feront passer notre initiative de jeu au niveau supérieur. Plus généralement, nous voyons une grande opportunité autour du contenu qui croise la télévision ou le cinéma et les jeux. Par exemple, après le lancement de l'anime Cyberpunk : Edgerunners (49 millions d'heures de visionnage) au troisième trimestre, l'utilisation du jeu de CD Projekt a bondi sur PC."

Les jeux mobiles de Netflix sont disponibles lorsque vous vous connectez à votre profil Netflix. Pocket-lint a un guide qui explique comment ils fonctionnent. Mais, en gros, lorsque vous ouvrez l'application mobile Netflix sur votre téléphone, vous verrez une ligne de jeux et un onglet de jeux où vous pouvez sélectionner de nouveaux jeux à télécharger. Sur les tablettes, vous verrez la rangée de jeux ou pourrez sélectionner des jeux dans le menu déroulant pour jouer.

Lorsqu'on lui demande comment Netflix peut éviter le sort de Stadia, qui n'a pas réussi à décoller malgré la puissance de Google derrière lui et l'incroyable technologie de streaming qui alimente le tout, Verdu a déclaré que Netflix considère les fonctionnalités de jeu comme une "valeur ajoutée" à son modèle économique. "Nous ne vous demandons pas de vous abonner pour remplacer une console, c'est donc un modèle économique complètement différent... . L'espoir est qu'avec le temps, cela devienne ce moyen très naturel de jouer à des jeux où que vous soyez." Verdu a également révélé que Netflix ouvre un studio de jeux en Californie. Il sera dirigé par Chacko Sonny, qui a déjà occupé le poste de producteur exécutif chez Activision Blizzard.

Pour l'instant, Netflix n'a annoncé aucun projet de monétisation des jeux. Ses jeux peuvent être téléchargés gratuitement sur votre appareil, et ils sont exempts de publicité et d'achats in-app. Mais vous avez besoin d'un abonnement Netflix.

Écrit par Maggie Tillman.