(Pocket-lint) - Netflix Games va de mieux en mieux, alors que le service de streaming double son offre de jeux. Le premier jeu de tir à la première personne (FPS) de l'éditeur, Into The Dead 2 : Unleashed, développé par PikPok, sortira prochainement.

Dans le cadre d'un abonnement Netflix, vous avez accès aux jeux Netflix sur vos appareils Google Android et Apple iOS, ce qui facilite l'accès - pas besoin d'un PC ou d'une console pour jouer - et il n'y a pas de publicités, de frais supplémentaires ou d'options d'achat intégrées disponibles pour assurez-vous que les coûts sont fixes à rien au-delà de vos frais mensuels.

Les jeux Netflix ont démarré dans le monde entier en novembre 2021, il est donc encore très tôt pour la plate-forme, mais pour réussir, la société devra mettre en avant des titres plus gros et plus audacieux. Il y avait déjà 14 titres disponibles, avec deux autres - This Is A True Story (Frosty Pop) et Shatter Remastered (PikPok) - arrivant le 22 mars pour en faire 16, tandis que Into The Dead 2 : Unleashed arrivera plus tard et fera pour un total de 17 titres.

Vous pouvez télécharger des jeux directement à partir de l'application mobile Netflix, mais si vous êtes très enthousiaste, les téléchargements directs sur les applications Apple Store et Google Play Store respectives apparaîtront quatre heures plus tôt (à 18h00, heure du Royaume-Uni).

La plate-forme sera-t-elle l'angle pour attirer des abonnés supplémentaires afin de garantir que le service de streaming résiste à l'épreuve du temps ? Les prix ont augmenté régulièrement ces derniers temps, donc élargir le réseau d'offres de services est certainement un moyen d'essayer de rester stable.

Écrit par Mike Lowe.