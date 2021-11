Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a testé les jeux mobiles sur certains marchés et lance maintenant ses premiers jeux dans le monde.

"Que vous ayez envie dun jeu occasionnel que vous pouvez repartir de zéro ou dune expérience immersive qui vous permette dapprofondir vos histoires, nous voulons commencer à créer une bibliothèque de jeux qui offre quelque chose pour tout le monde", a annoncé Netflix . « Nous en sommes aux premiers jours de la création dune excellente expérience de jeu ».

Actuellement, Netflix na annoncé aucun projet de monétisation de ses jeux. Ils sont téléchargeables gratuitement sur votre appareil et sans publicité. La société considère probablement les jeux comme un moyen de développer et de conserver ses abonnés. Curieux de les essayer ? Eh bien, voici tout ce que vous devez savoir sur les "Jeux Netflix".

Netflix déploie actuellement une mise à jour logicielle de son application Netflix sur les smartphones Android. La mise à jour comprend des jeux mobiles que vous pouvez télécharger et jouer.

Netflix a déclaré quune mise à jour est également prévue pour les utilisateurs diOS.

Netflix a annoncé le 2 novembre 2021 quil avait étendu son service de jeux à plus de 190 pays, dont les États-Unis et le Canada. Netflix a déclaré que ses jeux mobiles sont disponibles dans de nombreuses langues et que les jeux prendront automatiquement par défaut les préférences définies dans votre profil Netflix.

Que les jeux commencent



Demain, les jeux Netflix commenceront à être déployés sur lapplication mobile Netflix. Dabord sur Android, avec iOS en route.



Ce nest que le début, mais nous sommes ravis de commencer à vous proposer des jeux exclusifs, sans publicité, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. pic.twitter.com/ofNGF4b8At – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 2 novembre 2021

Pour commencer, cinq jeux mobiles sont inclus pour les abonnés Netflix :

Choses étranges : 1984

Stranger Things 3 : le jeu

Explosion de cartes

Bascule vers le haut

Cerceaux de tir

Netflix a promis que plus de jeux sont en préparation.

Google Play Store : application mobile Netflix pour appareils Android

Les jeux mobiles Netflix ne sont actuellement disponibles que sur les appareils Android lorsque vous vous connectez à votre profil Netflix.

Lorsque vous ouvrez la dernière version de lapplication mobile Netflix sur votre téléphone, vous verrez une nouvelle ligne de jeux et un nouvel onglet de jeux où vous pouvez sélectionner nimporte quel jeu à télécharger. Sur les tablettes Android, vous verrez une nouvelle ligne de jeux ou pourrez sélectionner des jeux dans le menu déroulant des catégories à télécharger et à jouer.

Après avoir sélectionné un titre, vous serez dirigé vers le Google Play Store pour installer les jeux. Cependant, pour vous connecter et jouer au jeu, un abonnement Netflix est requis. Après avoir téléchargé les jeux, ils sont disponibles pour jouer à tout moment. Il vous suffit dappuyer pour les lire dans lapplication Netflix ou sur lécran daccueil de votre appareil Android. Vous pouvez jouer à des jeux sur plusieurs appareils mobiles sur le même compte. Mais il y a une limite dappareil. Netflix vous le fera savoir si vous le touchez.

Pour jouer aux jeux Netflix, vous avez besoin dun abonnement Netflix ( à partir de 9 $ aux États-Unis ). Il ny a pas dachats intégrés - quelque chose de commun dans dautres jeux mobiles.

Non. Comme Netflix lui-même, il ny a pas de publicités dans les jeux.

Non. Fait intéressant, la première liste de jeux Netflix est réservée aux adultes. "Ces jeux ne sont pas disponibles sur les profils enfants", a prévenu Netflix. "Si vous avez configuré un code PIN pour empêcher les enfants davoir accès aux profils adultes, ce même code PIN sera requis pour se connecter à Netflix et jouer au jeu sur un appareil".

Certains des jeux mobiles peuvent nécessiter une connexion Internet pour jouer, mais dautres sont disponibles hors ligne. (Vous avez besoin dInternet pour télécharger les jeux, évidemment.)

Consultez le blog dannonce de Netflix pour plus de détails.