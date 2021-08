Lancement des jeux Netflix en Pologne avec deux jeux Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a commencé à tester son service de jeux en Pologne, avec deux jeux disponibles sans frais supplémentaires pour les utilisateurs de mobiles Android.

Stranger Things: 1984 et Stranger Things 3: The Game sont désormais disponibles pour les abonnés polonais de Netflix à installer et à jouer via lapplication Netflix Android.

Les jeux proposés via Netflix sont exempts de publicités ou dachats intégrés. Ils sont également disponibles gratuitement dans le cadre dun abonnement Netflix habituel.

Aujourdhui, les membres polonais peuvent essayer les jeux mobiles Netflix sur Android avec deux jeux, Stranger Things: 1984 et Stranger Things 3. Cest très, très tôt et nous avons beaucoup de travail à faire dans les mois à venir, mais cest le premier pas. https://t.co/yOl44PGY0r – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 26 août 2021

Ce sont les premiers jours du service, Netflix espérant étendre la bibliothèque de jeux et la déployer à léchelle mondiale à temps. Il se concentrera dans un premier temps sur les jeux mobiles, avec la possibilité dexplorer dautres appareils à lavenir : « Nous considérons le jeu comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, lanimation et la télévision non scénarisée. Les jeux seront inclus dans les membres. Abonnement Netflix sans frais supplémentaires similaires aux films et séries", a-t-il déclaré dans une lettre aux investisseurs en juin.

« Au départ, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste dinvestissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous sont près dune décennie dans notre poussée dans la programmation originale, nous pensons que le moment est venu den savoir plus sur la façon dont nos membres apprécient les jeux."

À lheure actuelle, le service est exclusif à Android, bien que la prise en charge diOS à lavenir ne soit pas exclue.

