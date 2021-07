Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a officiellement confirmé son intention dentrer dans le monde du jeu, en commençant par une plate-forme mobile avec des abonnés actuels prêts à accéder au contenu sans frais supplémentaires.

Le géant du streaming a décrit la nature précoce de son intention dans une lettre aux investisseurs au milieu de son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, et survient quelques jours seulement après avoir embauché lancien dirigeant dEA, Facebook et Oculus, Mike Verdu, pour travailler sur la nouvelle plate-forme.

"Nous considérons les jeux comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, lanimation et la télévision non scénarisée. Les jeux seront inclus dans labonnement Netflix des membres sans frais supplémentaires similaires aux films et séries.

« Au départ, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. Nous sommes plus que jamais enthousiasmés par notre offre de films et de séries télévisées et nous nous attendons à une longue piste dinvestissements et de croissance croissants dans toutes nos catégories de contenu existantes, mais puisque nous sont près dune décennie dans notre poussée dans la programmation originale, nous pensons que le moment est venu den savoir plus sur la façon dont nos membres apprécient les jeux », poursuit la lettre.

À ce stade, cependant, il y a encore beaucoup de choses dans lair.

Il nest pas encore confirmé sur quel type de jeux Netflix travaille réellement, quand ils feront leurs débuts et comment les abonnés y accéderont réellement via mobile, bien quun récent rapport de Bloomberg ait laissé entendre que la société lancerait la plate-forme au cours de la prochaine année.

Et puisque cela représente un appel de bénéfices consécutif consacré à son désir dentrer sur le marché du jeu, cette estimation semble juste - attendez-vous à en entendre beaucoup plus au cours des prochains mois alors que la société consolide ses plans.