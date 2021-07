Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Imaginez un avenir où vous vous asseyez sur votre canapé, chargez Netflix, puis choisissez un jeu auquel jouer. Cest vrai... Pas un film ou une série, un jeu vidéo.

Selon Bloomberg , Netflix envisage de se développer dans les jeux vidéo. Le géant du streaming a même embauché un ancien cadre dElectronic Arts et de Facebook Oculus - Mike Verdu - pour diriger la charge en tant que vice-président du développement de jeux. Il rendra compte au chef de lexploitation, Greg Peters. Apparemment, Netflix souhaite que les jeux apparaissent comme un nouveau genre sur sa plate-forme à partir de lannée prochaine. Il ne facturera même pas de supplément pour le contenu du jeu, au départ. Il considère simplement la stratégie comme un moyen de continuer à croître sur des marchés saturés.

Netflix renforcera davantage son équipe de jeux dans les mois à venir, a déclaré Bloomberg. Il a même commencé à faire de la publicité pour des postes liés au jeu sur son site Web .

Il existe également des preuves du plan de match de Netflix enfoui profondément dans lapplication de lentreprise via des fichiers cachés, selon une recherche menée par le développeur iOS Steve Moser. Dans un tweet du 15 juillet, Moser a noté que lapplication iOS de Netflix lui indiquait que la société pourrait lancer son "effort de jeu" le plus tôt possible.

Noublions pas que, lors du dernier appel de résultats de Netflix en avril 2021, le directeur de lexploitation Greg Peters a révélé: "... Nous sommes en train de créer ces incroyables univers profonds et ces personnages fascinants... certainement, les jeux sont (sic) un vraiment élément intéressant de cela". Lexécutif a ensuite ajouté: "Il ne fait aucun doute que les jeux vont être une forme importante de divertissement et une sorte de modalité importante pour approfondir cette expérience de fan. Nous allons donc continuer, et nous continuerons à apprendre et à comprendre au fur et à mesure. »

The Information a signalé pour la première fois au printemps dernier que Netflix envisageait les jeux. À lépoque, il supposait que Netflix envisageait de proposer un forfait dabonnement de type Apple Arcade ou Xbox Game Pass.