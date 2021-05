Netflix envisage peut-être de se lancer dans les jeux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix est déjà assez bien placé en tant que dirigeant incontesté du monde du streaming de longue durée, mais selon un nouveau rapport, il pourrait également avoir un œil sur un autre marché culturel massif: les jeux vidéo.

Lidée est que Netflix, voyant le succès de ses titres interactifs, comme le spin-off de Black Mirror Bandersnatch, pourrait voir un horizon rentable en proposant des options plus proches des jeux complets que des films.

Cela semble franchement tiré par les cheveux, et il ny a pas si longtemps que le PDG Reed Hastings a effectivement rejeté lidée en 2019: "Nous sommes en concurrence en faisant les émissions de télévision les plus incroyables que vous ayez jamais vues, alors vous déposez Fortnite et vous venez pour regarder nos émissions. "

Pourtant, les choses peuvent changer rapidement pour de grandes entreprises comme celle-ci, et un nouveau rapport de The Information affirme que Netflix tente de recruter des personnes expérimentées dans lindustrie des jeux pour laider à améliorer son approche.

Que cela signifierait que votre abonnement Netflix pourrait éventuellement inclure laccès à un service de streaming de jeux comme Stadia, ou sil constituerait une offre fondamentalement distincte, est encore totalement inconnu à ce stade.

Répondant à GameSpot à propos du rapport, Netflix a également attisé les flammes - "nous sommes ravis de faire plus avec le divertissement interactif". Cest un choix de mots intéressant, il sera donc intéressant de découvrir, dans le temps, exactement ce que cela signifie par interactif.

Écrit par Max Freeman-Mills.