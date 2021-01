Netflix met fin à son support pour 3DS et Wii U cet été

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La présence de Netflix sur les consoles de jeux de Nintendo a été légèrement inégale au fil des ans, et il semble quil sera bientôt encore plus difficile dutiliser lapplication si vous êtes dédié à cet écosystème de jeux.

Lapplication nest jamais devenue disponible sur la Nintendo Switch, et il a été constaté que les services disponibles à la fois sur la Wii U et la 3DS vont cesser de fonctionner plus tard cette année, le 30 juin.

Le nombre de personnes qui peuvent réellement regarder Netflix régulièrement sur une 3DS est susceptible de faire partie de la raison pour laquelle le service se termine, alors que la Wii U na jamais été vendue en très grande quantité et a été entièrement remplacée par le Switch.

Pour clarifier, non seulement lapplication cessera dêtre disponible au téléchargement, mais elle ne fonctionnera plus pour ceux qui lont installée, cest donc un arrêt difficile. Bien que le commutateur ait accès à YouTube et à Hulu aux États-Unis, nous ne pouvons quespérer que cela pourrait indiquer que Netflix cherchera à combler son nouveau trou en créant une application pour la nouvelle console.

En fait, étant donné à quel point son écran est beaucoup plus grand et meilleur que la 3DS et la Wii U, il apporterait de toute façon une mise à niveau marquée à lexpérience des fans de Nintendo.

Écrit par Max Freeman-Mills.