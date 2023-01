Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ceux qui espéraient que Microsoft, Activision et la Federal Trade Commission (FTC) s'asseyent autour d'une table pour régler leurs différends n'ont pas de chance, semble-t-il.

Après l'annonce, le mois dernier, de l'intention de la FTC de bloquer le rachat d'Activision par Microsoft pour 69 milliards de dollars, on avait espéré qu'un procès pourrait être évité. Mais un nouveau rapport de Reuters indique qu'il n'y a pas eu de discussions de règlement "substantielles" entre les parties.

En décembre, la FTC a indiqué à un juge qu'elle souhaitait mettre un terme au rachat, car elle craignait que l'acquisition de Blizzard par Microsoft ne désavantage Sony et Nintendo, le fabricant de la Xbox étant capable de transformer d'énormes franchises de jeux en exclusivités. Call of Duty étant au cœur du problème, Microsoft a promis de signer des accords qui garantiraient que Call of Duty resterait disponible sur d'autres plateformes pendant une décennie. La FTC n'a pas bougé.

Aujourd'hui, alors que James Weingarten, avocat de la FTC, a déclaré lors d'une audience préliminaire que les discussions n'ont pas abouti, il semble de plus en plus probable que l'affaire sera portée devant les tribunaux. Michael Chappell, le juge administratif de la FTC, semble prêt à se prononcer sur le rachat à l'issue des audiences prévues en août.

La FTC n'est cependant pas le seul problème de Microsoft. Même si un accord est autorisé aux États-Unis, une décision de l'Union européenne sur la même question devrait être confirmée en mars.

Écrit par Oliver Haslam.