(Pocket-lint) - Un groupe de joueurs s'est associé pour tenter d'empêcher le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.

L'agence Reuters rapporte qu'une plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral de Californie indique que l'opération pourrait réduire sensiblement la concurrence ou créer un monopole, en violation de la loi Clayton.

L'action antitrust privée a été lancée par un groupe de 10 joueurs identifiés comme tels, originaires de Californie, du New Jersey et du Nouveau-Mexique.

Le groupe déclare avoir "l'intérêt et l'intention exprès de s'assurer que l'industrie reste compétitive, avec le maximum d'innovation, de production, de choix et de contraintes de prix, maintenant et à l'avenir".

Étonnamment, le groupe n'est pas composé uniquement de joueurs de PlayStation, bien que huit des dix membres l'utilisent comme système principal.

L'action en justice stipule que "si le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft est autorisé, le secteur des jeux vidéo risque de perdre une concurrence substantielle et Microsoft pourrait disposer d'un pouvoir de marché largement surdimensionné, avec la capacité d'évincer les rivaux, de limiter la production, de réduire le choix des consommateurs, d'augmenter les prix et d'entraver davantage la concurrence."

Au Royaume-Uni, en revanche, la majorité semble être en faveur de l'acquisition.

L'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a publié un résumé des réponses après avoir demandé aux membres du public de se prononcer sur la situation.

Environ 75 % des 2 100 courriels examinés étaient largement en faveur du rachat.

Après avoir passé les derniers mois à rassembler des preuves et à s'entretenir avec les parties concernées, la CMA devrait publier son rapport final le 1er mars 2023.

