Un monde Minecraft sur le thème de l'hiver aide les enfants à apprendre l'anglais

(Pocket-lint) - Un monde Minecraft au thème hivernal aidera les enfants à apprendre l'anglais dans le cadre d'une collaboration entre Microsoft et Cambridge University Press & Assessment.

Le nouveau monde, appelé Gormi's Winter Wonderland, a été conçu avec Microsoft pour aider les enfants âgés de huit ans et plus à apprendre l'anglais en résolvant des énigmes et en effectuant des tâches dans le jeu. Selon un communiqué de presse, ces tâches seront basées sur des compétences de communication de la vie réelle et conviennent aux débutants de niveau A1 et plus du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Nous voulions créer une expérience d'apprentissage de l'anglais convaincante et Minecraft était la plateforme parfaite, car elle est aimée par des millions d'enfants dans le monde entier", a déclaré Alex Martin, chef de produit à Cambridge, via un communiqué de presse. "Gormi's Winter Wonderland présente des défis dans le jeu qui encouragent les enfants à améliorer leur anglais en apprenant et en utilisant des compétences linguistiques et de communication pertinentes dans la vie réelle".

Martin poursuit en disant que les enfants seront encouragés à traiter le sens des mots qu'ils rencontrent dans le jeu, puis à utiliser ces connaissances pour progresser. "Il s'agit d'une expérience très amusante qui, j'en suis sûr, trouvera un écho auprès des enfants et des parents du monde entier", ajoute-t-il.

Ce n'est pas la première fois que l'équipe de Cambridge travaille sur un projet de ce type. La même équipe a développé certains des principaux produits d'apprentissage et d'évaluation de l'anglais dans le monde, nous dit-on.

Microsoft a publié son propre article de blog sur le jeu et ceux qui souhaitent en savoir plus peuvent également lire des informations sur Gormi's Winter Wonderland sur le site Web de Cambridge.

Écrit par Oliver Haslam.