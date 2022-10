Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Microsoft veut étendre le Xbox Store au mobile et s'attaquer à l'App Store d'Apple et au Play Store de Google, c'est confirmé.

Cette confirmation est presque accidentelle, Microsoft ayant rendu la nouvelle publique par le biais des documents qu'il a déposés auprès de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) dans le cadre de l'enquête sur le projet de rachat d'Activision Blizzard - un accord dont il a déjà dit qu'il profiterait aux joueurs.

Ces documents comprennent un texte qui confirme que, si l'opération est autorisée, "Xbox cherchera à étendre le Xbox Store au mobile, en attirant les joueurs sur une nouvelle plate-forme Xbox Mobile". De plus, Microsoft a deux grands acteurs du mobile dans sa ligne de mire, mais il sait que ce ne sera pas facile. "Faire en sorte que les consommateurs délaissent le Google Play Store et l'App Store sur les appareils mobiles nécessitera toutefois un changement majeur dans le comportement des consommateurs."

Le plan, disent les documents déposés, est que Microsoft soit autorisé à racheter des entreprises, puis à offrir des contenus et des jeux populaires afin que les joueurs fassent le grand saut plutôt que d'utiliser l'App Store ou le Play Store à la place.

La manière dont Microsoft pourrait s'y prendre n'est pas immédiatement claire. Le lancement d'une boutique concurrente sur Android ne poserait pas de problème majeur - Epic Games et d'autres l'ont déjà fait. Mais sur iOS, ce n'est tout simplement pas possible grâce aux règles d'Apple. Microsoft ne peut même pas lancer son service Xbox Cloud Gaming via l'App Store en raison de restrictions similaires, et doit se contenter d'une application Web.

Cette application Web pourrait pourtant être la solution. Si Microsoft devait étendre son service de cloud gaming au-delà de sa mise en œuvre actuelle, il pourrait être en mesure de contourner entièrement les règles de l'App Store. Bien que Microsoft ne l'ait pas explicitement mentionné, on ne peut nier que la société se concentre actuellement sur le cloud gaming dans la mesure du possible.

