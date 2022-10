Microsoft affirme que son acquisition d'Activision Blizzard sera bénéfique aux joueurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Microsoft dispose désormais d'une section dédiée de son site Web visant à expliquer son acquisition d'Activision Blizzard et ce qu'elle signifie pour les joueurs.

Ce site Web comprend un certain nombre de détails sur l'opération, notamment des mises à jour sur l'acquisition, un tableau des avantages de l'opération et des citations de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, et de Brad Smith, vice-président et président.

Le point d'intérêt évident ici est les avantages apparents pour les joueurs dans leur ensemble.

Microsoft affirme que l'accord sur l'acquisition d'Activision Blizzard permettra aux joueurs d'accéder à "plus de jeux sur plus d'appareils, y compris Xbox, PlayStation, téléphones et en ligne". Vous aurez également plus de choix quant à la manière et au lieu d'achat des jeux, ainsi qu'en ce qui concerne les abonnements ou les achats ponctuels.

La société affirme également que les développeurs de jeux en tireront profit, car ils auront accès à davantage de joueurs, à plus d'investissements et à de meilleurs revenus.

Microsoft tente clairement de justifier cette acquisition alors qu'elle fait l'objet d'un examen minutieux de la part de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) et de la Commission européenne. L'inquiétude est qu'elle donne à Microsoft un avantage injuste sur la concurrence.

En effet, Sony n'est pas satisfait de l'accord et un représentant s'est récemment exprimé à ce sujet auprès de GamesIndustry:

"En donnant à Microsoft le contrôle des jeux d'Activision comme Call of Duty, cet accord aurait des implications négatives majeures pour les joueurs et l'avenir de l'industrie du jeu... Nous voulons garantir que les joueurs PlayStation continuent à bénéficier d'une expérience de jeu de la plus haute qualité et nous apprécions l'attention portée par la CMA à la protection des joueurs."

Microsoft est cependant convaincu que l'accord sera conclu et l'a affirmé à Bloomberg :

Si l'accord est conclu, Microsoft obtiendra également les développeurs et les jeux d'Activision, de Blizzard et de King. Cela ne fera qu'ajouter à l'arsenal déjà croissant de développeurs de jeux de l'entreprise.

