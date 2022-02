Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le rachat proposé par Microsoft d'Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars sera examiné par la Federal Trade Commission.

C'est selon un nouveau rapport de Bloomberg , qui indique que l'examen anti-trust de l'accord ne sera pas effectué par le ministère de la Justice.

Généralement, ces deux organismes décident entre eux qui mènera l'enquête sur les fusions. Dans ce cas, l'accent sera presque certainement mis sur la manière dont la propriété de l'éditeur par Microsoft affectera ses rivaux, tels que Sony.

Activision Blizzard est à l'origine d'un certain nombre de titres extrêmement populaires - dont Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush - et, bien sûr, à ce stade, il n'est pas clair si Microsoft envisage de sortir certains jeux exclusivement pour les PC Xbox et Windows - même si le patron de Xbox, Phil Spencer, a déjà déclaré publiquement que Call of Duty restera sur PlayStation , conformément aux accords existants.

Fait intéressant, cependant, une déclaration conjointe publiée récemment par la FTC et le ministère de la Justice a indiqué que les deux parties travaillent à des directives de fusion plus strictes, suite à la concentration accrue dans les industries au cours des deux années précédentes.

Microsoft vise à ce que l'accord soit conclu au cours de l'exercice fiscal de juillet 2022 à juin 2023. Cependant, étant donné le potentiel de ce niveau de contrôle accru - sans parler de la nature changeante du paysage de l'accord lui-même - une décision est beaucoup plus probable être atteint vers la fin de cette période, nous devinons.

La société n'est pas la seule à bouger non plus, l'éditeur Halo et Destiny Bungie annonçant qu'elle sera acquise par Sony dans le cadre d'un accord de 3,6 milliards de dollars .

Quel que soit le résultat des deux rachats récents, cela s'annonce comme une autre année chargée dans le domaine des jeux.

Écrit par Conor Allison.