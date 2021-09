Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Minecraft Live revient le 16 octobre et les fans du jeu peuvent se connecter sur le site Web de Minecraft , YouTube ou Twitch pour voir ce que la prochaine mise à jour majeure de la franchise sandbox apporte de nouveau à la table cette année.

Comme pour les deux derniers événements, lémission proposera un sondage en direct pour voter une nouvelle espèce de foule dans le jeu. Lannée dernière, le gagnant était le Glow Squid, battant le sympathique et fleuri Moobloom et lIceologer beaucoup plus hostile invocateur de glace.

Si vous cherchez à quoi vous attendre lors de lévénement de cette année, tout ce que nous pouvons dire, cest que les rumeurs ont été assez minces, bien que certains fans spéculent que le très attendu module complémentaire de la deuxième partie de la mise à jour Caves lannée dernière va probablement enfin avoir une date de sortie.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, lannée dernière à Minecraft Live, la société a dévoilé sa mise à jour Caves and Cliffs, avec tous les nouveaux blocs (y compris certains qui vieillissent visuellement avec le temps), de nouvelles espèces de poissons et des géodes.

La première partie de la mise à jour Caves and Cliffs est sortie le 8 juin 2021, mais comme nous lavons mentionné, une date de sortie pour la deuxième partie est toujours en suspens. Espérons que le 16 octobre, cela changera.

Vous pouvez le vérifier juste ici!

Vous pouvez regarder Minecraft Live sur YouTube, Twitch ou le site Web Minecraft lui-même. Si vous souhaitez être dirigé vers la page principale de lévénement Minecraft Live contenant tous les liens de diffusion en direct disponibles, cliquez ici .

