Lancement du streaming de jeux xCloud de Microsoft pour tout le monde sur iOS, PC, Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service de streaming de jeux basé sur le cloud de Microsoft, xCloud, reçoit un déploiement complet sur iPhone et iPad ainsi que sur PC et Mac via le Web.

Microsoft xCloud fait partie du Xbox Game Pass Ultimate en tant que version bêta sur invitation uniquement depuis la mi-avril 2021. Désormais, les abonnés au Game Pass Ultimate peuvent y accéder et à plus de 100 jeux directement depuis leurs appareils iOS, PC et Mac. Microsoft a également révélé lundi dans un article de blog que xCloud est désormais alimenté par les consoles Xbox Series X, ce qui signifie que le streaming est officiellement réglé sur 1080p jusquà 60 images par seconde avec une connexion Internet décente.

Microsoft a rencontré des difficultés pour obtenir xCloud sur iOS, les directives de lApp Store dApple bloquant initialement le service de streaming en nuage avec Stadia de Google et GeForce Now de Nvidia . Apple a finalement cédé un peu, leur permettant de parcourir le Web avec quelques mises en garde.

À partir daujourdhui, Xbox Cloud Gaming fonctionne sur du matériel Xbox Series X personnalisé et est disponible pour tous les membres @XboxGamePass Ultimate avec des PC Windows 10 et des téléphones et tablettes Apple, via un navigateur, dans 22 pays. https://t.co/HYuvbHGBUg #XboxGamePass – Xbox Wire (@XboxWire) 28 juin 2021

Sur les appareils iOS, Microsoft a déclaré que xCloud fonctionne comme une application Web via Safari et que vous pourrez choisir entre un contrôleur ou des commandes tactiles pour des jeux spécifiques. (Noubliez pas que xCloud est compatible avec les contrôleurs Bluetooth ou ceux connectés via USB.) Sur les PC, xCloud fonctionne via le navigateur Edge et Google Chrome. Sur Mac, cela fonctionne via Microsoft Edge et Safari. On ne sait pas si la prise en charge de Chrome est également disponible pour les utilisateurs de xCloud sur Mac.

Pour en savoir plus sur xCloud et son fonctionnement, consultez le guide de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.