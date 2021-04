Microsoft xCloud beta arrive sur iPhone et iPad via le navigateur, ainsi que sur PC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsft rend son service xCloud disponible sur iPhone et iPad via un navigateur Web. Le service désormais connu sous le nom de Xbox Cloud Gaming sera également disponible sur PC dans Windows 10 via Edge ou Chrome. La version bêta est disponible sur les appareils Android depuis septembre .

Nous savions que cette nouvelle arriverait depuis une annonce en décembre et des fuites ultérieures dun aperçu du navigateur .

Cependant, le service ne sera pas encore disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10 et iOS / iPadOS - il sagit dune version bêta très limitée pour le moment et Microsoft invitera une sélection de membres Xbox Game Pass Ultimate dans les 22 pays où il teste le service. Les invités peuvent jouer à plus de 100 titres Xbox Game Pass via Edge, Google Chrome ou Safari.

Microsoft a fait la guerre à Apple pour avoir une application xCloud dans lApp Store en raison de la répartition des revenus étant donné quApple ne gagnerait pas dargent avec une application gratuite qui permet aux utilisateurs de jouer dans le cadre dun abonnement externe. Microsoft et Apple sentendent généralement plutôt bien, il sagissait donc essentiellement dun conflit de modèles commerciaux; À lorigine, Apple voulait que les jeux soient modérés individuellement.

Lidée de fournir le service via le navigateur Web est de «et avoir une page de destination universelle simplifiée présente une excellente opportunité de rendre le jeu en nuage accessible à plus de joueurs dans plus dendroits au fil du temps», explique Microsoft dans un article de blog .

"Notre plan est ditérer rapidement et de souvrir à tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate dans les mois à venir afin que davantage de personnes aient la possibilité de jouer à la Xbox dune toute nouvelle manière."

Pour jouer, vous aurez besoin dun contrôleur connecté Bluetooth ou USB, bien que plus de 50 jeux aient des «commandes tactiles personnalisées» pour les tests.

Écrit par Dan Grabham.