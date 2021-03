Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a annoncé des contrôleurs Series X / S en édition limitée sur le thème de sept titres Bethesda pour commémorer sa récente acquisition de ZeniMax Media .

Au lieu dêtre proposés aux utilisateurs dans le commerce, les sept contrôleurs - basés sur les franchises Doom, Dishonored , Prey , Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein et The Evil Within - ne seront disponibles que via un tirage au sort Twitter.

Les personnes intéressées par cette édition très limitée peuvent simplement retweeter lannonce de la Xbox, vue ci-dessous, avec le hashtag #BethesdaSweepstakes, suivre le compte officiel de la société et sassurer que leur profil est défini comme public.

Les utilisateurs doivent également être âgés de 18 ans ou plus, la compétition se clôturant à 19 heures, heure du Pacifique, le 16 avril.

Pouvons- nous vous intéresser à ces contrôleurs @Bethesda personnalisés? Juste RT avec #BethesdaSweepstakes pour courir la chance de gagner!



Prend fin le 16 avril 2021 à 19 h HP | Règles: https://t.co/4KBHC0eywp pic.twitter.com/uHbyUnpdEb - Xbox (@Xbox) 29 mars 2021

Un seul gagnant sera sélectionné pour le prix, qui comprend les sept contrôleurs dans un coffre estampillé des logos Xbox et Bethesda.

Fait intéressant, Microsoft valorise le prix unique en son genre à 399 $, bien que nous soupçonnions que chacun de ces contrôleurs rapporterait beaucoup plus que cela individuellement sils se retrouvaient un jour dans une sorte denchère.

Nous offrons cette collection #BethesdaJoinsXbox en édition extrêmement limitée à un fan chanceux. Ne manquez pas les détails demain sur le pseudo Twitter @Xbox! #BethesdaJoinsXbox pic.twitter.com/tlXf4mMQaI - Aaron Greenberg ‍️U (@aarongreenberg) 29 mars 2021

Bien sûr, étant donné quil ne peut y avoir quun seul gagnant avec ce prix, nous ne vous conseillons pas de vous faire espérer.

Au lieu de cela, il est probablement préférable de se livrer à lun des autres nouveaux contrôleurs que la Xbox a annoncés pour la série X / S - le modèle jaune, `` Electric Volt et le rouge `` Daystrike Camo Special Edition - qui devrait être lancé le 27 avril et le 4 avril. Mai, respectivement.

Écrit par Conor Allison.