(Pocket-lint) - Au CES de cette année, exclusivement virtuel , OtterBox a annoncé sa toute première gamme de produits de jeux mobiles .

La société sest associée à Xbox pour créer de nouveaux accessoires, y compris un clip de jeu mobile. Conçu pour les contrôleurs sans fil Xbox One, Series X, Series S et Elite, le clip de jeu mobile dOtterBox coûte 30 $. Il peut se détacher du contrôleur pour servir de support de table.

OtterBox présente également un étui de transport de jeu pour 45 $. Il dispose dun support décran sur le dessus, vous pouvez donc placer votre téléphone dessus et lire des titres, que ce soit sur des services cloud comme xCloud ou via Apple Arcade . Il comprend également un passage de câble pour votre manette Xbox.

La prochaine étape est une coque de contrôleur Easy Grip de 40 $ avec une couche antimicrobienne et des performances de prise antidérapante. La coque comporte également des patins de préhension interchangeables et est disponible en trois couleurs appelées Dark web, Dreamscape et Galactic dream. Enfin, comme OtterBox est surtout connu pour la fabrication détuis pour téléphones, sa gamme de jeux comprend également un étui de jeu Easy Grip de 55 $ avec poignée antidérapante. Il fonctionne avec les séries iPhone 12 , iPhone 11 et iPhone SE.

OtterBox a déclaré que létui serait également disponible «bientôt» pour certains appareils Android.

Pour tous les autres articles de jeu annoncés, ils sortiront à la mi-février 2021, bien que les précommandes commencent le 25 janvier 2021.

Écrit par Maggie Tillman.