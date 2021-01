La neige en temps réel de Flight Simulator est extrêmement impressionnante

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator a été lun des grands succès des dormeurs de 2020 dans le monde du jeu, aidant les personnes qui étaient tenues de rester à la maison pour voir le monde et voyager dans des endroits éloignés sans aucun risque.

Cela va clairement continuer comme une source dévasion tout au long de cette nouvelle année, et le développeur Asobo Studio ne va pas le laisser stagner. Il a déjà fait lobjet dune mise à jour importante sous la forme dun support VR et, en même temps, il a fait peau neuve.

Asobo na pas fait autant de choses à propos de cette partie de la mise à jour - elle a ajouté plus de conditions météorologiques hivernales au jeu, allant plus loin que de simples tempêtes aériennes pour en fait couvrir lenvironnement sous votre avion de couvertures de neige.

La bande-annonce ci-dessus montre à quel point cela peut être transformateur, et démontre facilement le fait que le système dAsobo est suffisamment intelligent pour que tout soit parfait. Les bâtiments ont leur sommet couvert mais pas leurs côtés, les forêts ont des arbres qui poussent à travers le blanc et les glaces recouvrent les plans deau avec un réalisme saisissant.

Beaucoup de gens ont peut-être manqué cette partie de la nouvelle expérience de Flight Simulator dans le battage médiatique autour de sa compatibilité VR, mais cest un très bon petit changement qui peut rendre le vol au-dessus et autour de certains des monuments les plus célèbres du monde encore plus inspirant. Cest une chose de voir les Pyramides, mais une autre de les voir enneigées .

Écrit par Max Freeman-Mills.