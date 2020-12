Microsoft retarde EA Play sur la version PC du Xbox Game Pass

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA Play ne viendra pas sur Xbox Game Pass pour PC en 2020 comme promis - au lieu de cela, il arrivera au début de 2021. Le déploiement dEA Play sur la console Xbox Game Pass nest pas affecté.

Le retard a été évoqué dans un article de blog non attribué et était une annonce très courte, mais il est clair quil y a eu une sorte de problème technique de dernière minute avec le déploiement depuis que larticle avait un ton un peu surpris à ce sujet:

«Lorsque nous avons commencé à écrire ce billet de blog, qui annoncerait la disponibilité dEA Play sur PC avec Xbox Game Pass, il avait lair un peu différent. Malheureusement, ce qui avait été un article de célébration en est maintenant un en demandant un peu plus. patience: nous avons pris la décision de reporter jusquen 2021 la sortie dEA Play sur PC dans le cadre des abonnements Xbox Game Pass pour PC et Ultimate. "

«Nous avons établi ce partenariat avec Electronic Arts parce quils sont aussi passionnés que nous pour aider les gens et les communautés à découvrir de grands jeux, et nous savions que nous pourrions offrir une expérience formidable aux membres en travaillant ensemble. Pour y parvenir, nous avons besoin de plus il est temps de proposer lexpérience Xbox Game Pass.

"Nous aurons plus à partager au début de lannée prochaine; comme toujours, nous apprécions votre soutien alors que nous travaillons pour offrir cette expérience à nos membres Xbox Game Pass. Restez à lécoute pour plus dinformations."

Écrit par Dan Grabham.