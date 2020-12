Microsoft confirme que xCloud arrive sur iOS et PC au «printemps 2021»

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savions que ce serait probablement le cas, mais maintenant Microsoft a confirmé que son service de jeu xCloud arriverait sur iOS et PC au «printemps 2021».

Microsoft nutilise pas le surnom de xCloud maintenant, après lavoir remplacé par le jeu Cloud pas du tout ridicule avec Xbox Game Pass Ultimate.

Il sera toujours en version bêta au printemps en ce qui concerne iPhone, iPad et PC. Il sera disponible sur iOS via un navigateur Web après une impasse avec Apple pour avoir une application dans lApp Store et la répartition des revenus qui en résulte. Comme toujours, cest une question dargent car Microsoft et Apple sont généralement de très bons amis.

Sous Windows, xCloud sera disponible via lapplication Xbox ainsi que le navigateur. xCloud est déjà disponible sur Xbox Series X | S, PC, Xbox One et Android, bien sûr.

Dans un article de blog , Jerret West de Microsoft a déclaré que la société «envisageait une expérience transparente pour tous les types de joueurs; quil sagisse de jouer à Minecraft Dungeons avec vos amis Xbox en utilisant les commandes tactiles sur un iPhone, ou de sauter dans Destiny 2: Beyond Light frapper sur une Surface Pro lorsque vous faites une pause entre les réunions. "

Écrit par Dan Grabham.