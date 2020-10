Le mode VR de Microsoft Flight Simulator est sur le point dêtre testé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator a été à juste titre un peu une sensation lors de sa sortie plus tôt cette année, aidant les personnes qui venaient de passer un été enfermé à lintérieur à voir des sites du monde entier avec un niveau de fidélité et de précision époustouflant.

Le jeu se targue dun réalisme à peu près inégalé, et le fait de prendre une vue du cockpit des procédures déjà rendues pour une expérience immersive qui pourrait être apaisante ou excitante selon la façon dont vous préférez voler.

Maintenant, cependant, les choses se réchauffent - le développeur Asobo avait toujours dit quil travaillait également sur la compatibilité VR pour Flight Simulator, mais ce nétait pas disponible au lancement.

Cependant, les joueurs peuvent désormais sinscrire pour essayer le système VR, ou au moins enregistrer leur intérêt à participer à sa version bêta, à condition quils remplissent les conditions requises.

Ceux-ci doivent avoir un PC de jeu capable dexécuter le jeu en VR, être membre de Microsoft Flight Simulator Insider et, surtout, avoir un casque Windows Mixed Reality quils peuvent utiliser. Il sagit dune catégorie de casques légèrement plus niche, ce qui signifie que votre Oculus Rift standard ne vous laissera malheureusement pas couper la ligne.

Ce nest cependant que la première phase de la version bêta, et dautres casques pourront participer à des vagues ultérieures, semble-t-il, alors ne perdez pas espoir sur ce front.

Cela et plus encore ont été discutés dans la dernière vidéo de questions-réponses dAsobo, qui est longue et assez approfondie, mais vous pouvez en savoir plus sur le processus en regardant ce que les développeurs ont à dire.

Écrit par Max Freeman-Mills.