Windows est prêt à obtenir une mise à niveau du gestionnaire de tâches pour les joueurs

(Pocket-lint) - Si vous nobtenez pas les performances dont vous avez besoin pendant le jeu, le gestionnaire de tâches de Windows peut vous aider en fermant les applications qui monopolisent les ressources système.

Cest le moyen classique dobtenir un boost FPS et de vous assurer que votre jeu fonctionne comme il se doit, mais ce nest pas le plus simple. Souvent, vous devez interrompre limmersion dans le jeu, mettre en pause ce que vous faites et revenir à Windows pour apporter quelques modifications.

Ce ne sera peut-être pas le cas à l’avenir. Il semble que Xbox Game Bar est sur le point dobtenir une mise à niveau qui permettra aux joueurs dutiliser une version légère du Gestionnaire des tâches sans Alt + sortir de leur jeu.

Les Xbox Insiders sont actuellement en mesure daccéder à une version bêta de la Xbox Game Bar qui comprend une version réduite du Gestionnaire des tâches Windows. Cette interface peut être utilisée avec une superposition dans le jeu plutôt que davoir à quitter le jeu pour accéder à ces commandes.

Comme la version standard du Gestionnaire des tâches, la variante Xbox Game Bar contient également des données sur les autres applications en cours dexécution et leur impact sur les performances. Ces informations accompagnent dautres données telles que lutilisation actuelle de la RAM, du processeur et du GPU.

Vous pouvez ensuite utiliser ce gestionnaire de tâches pour simplement fermer ces autres applications et obtenir une amélioration des performances.

Comme indiqué, cela est actuellement en version bêta, mais sera déployé dans le cadre des mises à jour Windows standard à un moment donné dans le futur. Jusque-là, vous pouvez toujours profiter des autres avantages - tels que la capture de jeu, les captures décran et le chat damis - en appuyant simplement sur la touche Windows + G.

