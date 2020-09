Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suite à plusieurs fuites récentes sur sa console de nouvelle génération, Microsoft a annoncé le lancement de la Xbox Series S en novembre.

Plus précisément, la console à 299 $ (249 £) arrivera le 10 novembre 2020, à la même date que la Xbox Series X serait lancée. Microsoft a partagé mardi une bande-annonce précédemment divulguée pour annoncer sa date de sortie et pour confirmer des fonctionnalités telles que 120 ips à 1440p, le traçage de rayons et un SSD de 512 Go.

Gardez à lesprit que de nombreux nouveaux jeux Xbox ont tendance à pousser la barre des 100 Go, de sorte que la quantité de stockage de base de 512 Go proposée avec la Xbox Series S pourrait être un peu décevante pour certains. Étant donné que Microsoft noffre pas de lecteur de disque dans la Xbox Series S, on peut espérer que lextension de stockage sera prise en charge.

Auparavant évoquée sous le nom de code Lockheart, la Xbox Series S sera une machine de nouvelle génération uniquement numérique. Il offrira une expérience réduite par rapport à la Xbox Series X, mais comportera toujours une technologie de jeu avancée tout en restant loption la plus abordable.

Alors que la Xbox Series S devrait être une console moins chère et plus petite que la prochaine Xbox Series X, elle partagera le même processeur. Pour en savoir plus sur lune ou lautre des consoles et sur ce quils pensent, consultez nos rumeurs ci-dessous:

Écrit par Maggie Tillman.