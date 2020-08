Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator a fait sensation depuis sa sortie, car les gens ont compris à quel point il est libérateur de pouvoir explorer littéralement la planète entière.

Si vous avez également un PC de jeu de qualité supérieure, la fidélité visuelle que vous pouvez rencontrer dans le monde entier est parfois époustouflante. Bien sûr, tout aussi impressionnante est la technologie intelligente mise en place par Asobo pour interpréter les images satellite en cartes 3D pour que vous survoliez. Cependant, cette technologie a ses limites - et sans surprise, quand quelque chose ne va pas, les résultats peuvent se démarquer.

Nous avons rassemblé certains des plus drôles que nous ayons vus jusquà présent, ici pour votre plaisir. Vérifie-les!

Un stade de lenfer

Cette image de ce qui devrait être un immense stade de football à Jacksonville, en Floride, est un excellent exemple de lendroit où Flight Simulator peut tomber.

Ce quil a créé à la place doit être lun des blocs dappartements les plus claustrophobes que nous ayons jamais vu conceptualisés.

Chemtrails

Nous ne savons pas exactement ce qui sest passé ici, mais à première vue, une image satellite a capté un avion en dessous, superposé au paysage.

Flight Simulator, naturellement, na aucune idée de ce qui se passe, ce qui entraîne ce peu détrangeté.

Ces arbres ne sont pas bons

Les gens ont remarqué que si beaucoup de forêts et de verdure sont incroyables vu du ciel, les palmiers semblent être un peu un angle mort pour Flight Simulator.

Cela explique les colonnes inquiétantes qui semblent les avoir remplacées dans des endroits comme la Californie, tuant légèrement lambiance de plage quils inspireraient normalement.

Cest un monument, daccord

Quiconque est allé à Washington DC a probablement visité le Washington Monument, un monument de renommée mondiale que lon peut voir de loin dans la ville.

Ce quils nont probablement pas vu, cest cet étrange immeuble de bureaux étroit qui a remplacé la colonne dans le jeu de ce joueur. Na pas tout à fait le même impact, hein?

peine palacial

De même, voyager à Londres dans lespoir de voir les sites touristiques et de faire un survol du palais de Buckingham ne fonctionne pas non plus dans le jeu.

Ici, Flight Simulator nest pas sûr du type de bâtiment du palais, il a donc joué en toute sécurité et est parti pour ... un immeuble de bureaux. Pour être honnête, cest assez bien situé.

Omineux lextrme

Celui-ci est devenu viral dans le monde entier, à juste titre - une liste erronée dun immeuble de bureaux comme ayant 212 étages au lieu de 2 conduit à cette colonne absolument terrifiante à Melbourne.

Cest physiquement insensé et vaguement menaçant, et nous ne pouvons pas en avoir assez, honnêtement.

Un travail de stationnement

Quiconque a essayé le didacticiel datterrissage dans Flight Simulator sait quil est plus facile de voler que de retourner sur Terre.

Cette image est peut-être le résultat dune erreur de lutilisateur, et non du problème du jeu, mais nous aimons toujours la façon dont elle présente quelque chose qui ne se produirait tout simplement pas dans la vraie vie - un joueur bourre son atterrissage et roule simplement de honte.

Sens de lchelle

Les tronçons glacés qui occupent des parties de notre planète (qui rétrécissent de manière déprimante) sont apparemment un autre endroit où les compétences dinterprétation de Flight Simulator peuvent frapper la route.

Cet utilisateur est tombé sur une banquise bizarre lors dun vol long-courrier qui est vraiment difficile à calculer jusquà ce que vous voyiez à quel point son avion de ligne est aligné contre lui.

Le Groenland a lair drle

Nous allons lever la main et dire que nous ne sommes jamais allés au Groenland, mais malgré cela, nous sommes à peu près sûrs quil se passe quelque chose de funky ici.

Ces immenses piscines montagneuses surélevées sont le résultat clair de certaines images satellite déroutant Flight Simulator, le pauvre.

Trs spirituel

Parce quAsobo sest efforcé de modéliser soigneusement une gamme de monuments célèbres dans le monde entier, chaque fois que vous vous rendez dans un endroit vraiment célèbre qui nest pas modélisé, cela peut être un choc.

Prenez Stonehenge, par exemple, qui, comme le montre cet utilisateur, a lair plutôt plat tout dun coup.

Rome serait fire

Les arènes romaines sont parmi les ruines les plus impressionnantes des civilisations les plus anciennes du monde, avec leurs beaux dessins survivant dans des endroits comme Nîmes, même en dehors de lItalie.

Sauf si vous visitez Flight Simulator, bien sûr, où la place occupée par cette arène la trouve remplacée par un beignet en béton géant.

Couture satellite

Comme le savent tous ceux qui ont essayé de parcourir Google Maps pendant un long moment, les images satellite ne sont évidemment pas toutes prises le même jour.

Il y aura donc parfois des moments où vous trouverez des coutures évidentes entre deux images, en fonction de léclairage, et cette logique se traduit par Flight Simulator, en fin de compte. Voici un exemple quun utilisateur a trouvé.

Monumental ce nest pas

Vous nen avez peut-être pas entendu parler, mais la Statue de lUnité de lInde est la plus haute statue du monde, un spectacle magique qui domine son paysage.

Sauf, bien sûr, dans Flight Simulator, où cest quelque chose de plus proche dun piédestal sans statue à proprement parler. Malheureusement, il na pas réussi linterprétation du jeu, il na donc pas tout à fait limpact de son homologue du monde réel.

Quelque chose ne va pas

Même si vous ne visitez pas des lieux extrêmement célèbres et que vous ne les trouvez pas mal modélisés, vous verrez létrange pépin funky juste dans les espaces entre les villes, à lextérieur.

Comme ces buissons et arbres étrangement mal formés, qui ressemblent au résultat des efforts de construction dune civilisation extraterrestre.

Culturellement important

Pourtant, il y a encore quelque chose de triste à visiter un endroit comme la pagode Shwedagon de Yangon, ce que nous pouvons dire par expérience est impressionnant, davoir visité en personne et de trouver un ensemble étrange de bâtiments.

Nous sommes impatients de voir comment les packs de données créés par les utilisateurs peuvent corriger certains de ces espaces vides.

Dlivrance

Parfois, vous rencontrerez quelque chose qui ressemble à une véritable erreur, comme ce pont qui est complètement étrange dans la façon dont il a été créé.

Cest comme une arche avec un papier peint collé dessus, avec des camions qui traversent et leau derrière.

Peut-être que nos images préférées des erreurs de Flight Simulator sont celles comme celle-ci, qui juxtaposent sa brillance à ses limites.

Sur la gauche, une superbe reconstitution de lOpéra de Sydney, tout à fait parfaite. Sur la droite, un pont bas qui ne ressemble absolument en rien à lemblématique Sydney Harbour Bridge. Hé, tu ne peux pas tout avoir!

Écrit par Max Freeman-Mills.