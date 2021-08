Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator est un jeu magnifique que vous y jouiez sur PC ou sur Xbox Series X ou S. Les avions et les environnements environnants sont magnifiques.

Si vous avez pris votre envol et que vous souhaitez prendre quelques photos de vos destinations, il existe différentes manières de le faire, bien que ce ne soit pas aussi simple que vous ne le pensez au premier abord. Nous avons des conseils pour vous aider à réaliser des clichés incroyables.

En standard, votre vision du monde se fait depuis le cockpit de votre avion. Ce nest pas le meilleur endroit pour prendre des captures décran de votre environnement.

Une vue extérieure de lengin vous donne généralement non seulement une vue intéressante de votre avion magnifiquement rendu, mais également des vues locales.

Appuyez sur Echap et accédez aux options générales. En dessous, vous verrez une option pour "sélection de la caméra":

Changez cela en sélectionnant la caméra de poursuite et vous verrez alors derrière votre avion.

Vous pouvez également voir à gauche et à droite depuis cette position comme vous le feriez normalement depuis le cockpit et cela seul peut offrir des vues astucieuses de votre avion, en particulier lorsque vous vous penchez ou vous détournez ou vers quelque chose.

Le prochain problème est alors le HUD.

Avec la caméra de poursuite allumée, vous verrez à lextérieur de lavion, mais une vue de vos instruments vous accompagne sous la forme de laffichage tête haute (HUD).

Idéal pour voler, pas si génial pour profiter de la vue. De retour dans les options générales, encore une fois sous les paramètres de lappareil photo, il existe une option pour activer et désactiver "laffichage tête haute de linstrument". Désactivez-le.

Lalternative à cela consiste à utiliser la caméra vitrine ou la caméra drone. Vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton INS (insérer) de votre clavier. Sinon, cliquez sur la petite icône en haut au milieu de lécran pour ouvrir le menu contextuel, puis cliquez sur licône de lappareil photo.

À partir de ce menu, vous avez loption vitrine et vous pouvez modifier différentes options pour le drone. Cela fait de belles captures décran, mais sachez quil est également difficile de voler avec lappareil photo dans ce mode à moins que vous nactiviez le pilote automatique.

Un autre problème que vous pourriez rencontrer est lapparition de points dintérêt sur votre écran. Ceux-ci sont pratiques si vous essayez de trouver des sites de beauté locaux à survoler, mais pas si bons pour vos images finales.

Heureusement, vous pouvez également activer et désactiver ces marqueurs. Cependant, nous vous recommandons dattendre davoir trouvé et dêtre à proximité de lemplacement que vous souhaitez photographier.

Dans le menu des options, cliquez sur "assistance" en dessous, vous trouverez une section intitulée "aides à la navigation" - désactivez-les. Nous trouvons quau minimum, désactiver les marqueurs de POI est très utile pour obtenir de bonnes captures décran.

Si vous jouez sur Xbox Series X ou S, le processus est super simple - il y a un bouton Partager sur votre manette qui prendra une capture décran après une simple pression sur ses paramètres par défaut.

Vous pouvez également modifier la résolution de ces captures décran dans les paramètres de votre console

Hélas, il ny a pas de moyen simple et évident de prendre des captures décran dans Microsoft Flight Simulator sur PC, mais il existe plusieurs façons de le faire.

Si vous jouez via Steam, par exemple, vous pouvez simplement utiliser le bouton de capture décran, puis lorsque vous aurez terminé, vous serez invité à les enregistrer et à les télécharger.

Sinon, il y a dautres options.

Si vous avez une carte graphique Nvidia, la technique la plus simple pour prendre des captures décran est de lutiliser pour activer le mode photo. Assurez-vous dinstaller les derniers pilotes Nvidia avant de commencer pour vous assurer que le mode photo fonctionne lorsque vous chargez le jeu.

Vous aurez également besoin que Geforce Experience soit installé et que la superposition dans le jeu soit activée. Lancez lapplication et vous verrez une option pour le faire et vous pouvez y accéder en appuyant sur ALT + Z pour activer la superposition.

Lorsque vous êtes dans le jeu, vous pouvez alors appuyer sur ALT+F1 pour effectuer une capture décran ou sur ALT+F2 pour activer le mode photo. Le mode photo est le plus facile à utiliser des deux et vous permet de modifier les paramètres, puis de cliquer simplement sur "snap" pour prendre des captures décran. La meilleure partie est que vous pouvez garder cela ouvert lorsque vous volez et appuyez simplement sur Snap pour prendre plus de photos sans que cette superposition napparaisse dans limage finale.

Vous aurez besoin de plusieurs mains pour le faire sans vous écraser, il faut donc une certaine maîtrise.

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez appuyer à nouveau sur ALT + Z et vous verrez licône de la galerie sur le côté droit. Cliquez dessus et vous pouvez ouvrir lemplacement du dossier où les captures décran sont stockées sur votre PC.

Il existe également dautres options de capture décran dans Microsoft Flight Simulator. Ceux-ci ne capturent généralement quune image et la copient dans le presse-papiers, vous devrez donc la coller quelque part et lenregistrer.

Appuyez sur PrtScn ou PrtSc sur votre clavier pour capturer votre vue. Ensuite, collez-le dans MSPaint ou similaire et enregistrez-le.

Appuyez simultanément sur la touche Windows et sur le bouton Imprimer lécran - cela capture et enregistre lintégralité de votre écran au format PNG et le stocke sous C:\Users\<user>\Pictures\Screenshots. Sachez simplement que si vous utilisez plusieurs écrans, ils les captureront tous.

Utilisez l outil Snip & Sketch - il sagit dune application gratuite que vous pouvez utiliser pour capturer facilement des captures décran. Nous avons déjà écrit sur la façon de lutiliser et cest notre façon préférée de capturer des captures décran.

Barre de jeu Windows - une autre option est la barre de jeu Windows. Ceci est similaire à GeForce Experience. Appuyez simultanément sur les touches Windows et G pour ouvrir la superposition, puis appuyez sur le bouton de capture décran.