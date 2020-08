Minecraft: Education Edition arrive sur Chromebook avec de nouvelles fonctionnalités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Minecraft, propriété de Microsoft, a annoncé que la version éducative de son jeu éponyme est arrivée pour les Chromebooks.

Minecraft: Education Edition a été lancé en 2016 et est, comme vous lavez peut-être deviné, spécialement conçu pour léducation. Il contient des fonctionnalités qui rendent Minecraft plus accessible et plus efficace dans une salle de classe, par opposition aux autres éditions du jeu. Jusquà présent, il na pas pris en charge Chrome OS.

«Nous sommes ravis dannoncer que Minecraft: Education Edition est enfin arrivé sur la plate-forme Chromebook! Nous sommes une plate-forme dapprentissage basée sur le jeu qui favorise la créativité, la collaboration et la résolution de problèmes dans un environnement numérique immersif. Notre mission est de bâtissez un monde meilleur grâce à la puissance du jeu, et nous vous remercions de votre intérêt! "- Minecraft

Minecraft a déclaré que la nouvelle version Chrome OS de Minecraft: Education Edition prend en charge le jeu multiplateforme sur les appareils Windows, iPad et Mac, afin que les étudiants puissent interagir les uns avec les autres dans le jeu, quel que soit leur matériel. Le jeu ajoute également 11 nouvelles leçons STEM et un nouveau monde qui aide les élèves à en apprendre davantage sur les abeilles et la pollinisation. Une bibliothèque de plans de cours mis à jour et des capacités dapprentissage étiquetées sont également incluses dans la dernière mise à jour.

Les écoles qui souhaitent utiliser Minecraft: Education Edition dans leurs salles de classe nauront pas besoin dajuster leur abonnement; la version Chrome OS de Minecraft: Education Edition a été ajoutée aux licences Microsoft 365 for Education A3 et A5. De plus, les Chromebooks, iPads et appareils Windows recevront automatiquement la dernière version de Minecraft: Education Edition et toutes ses nouvelles fonctionnalités, mais les utilisateurs Mac devront la télécharger manuellement.

Écrit par Maggie Tillman.