Microsoft a confirmé la date de sortie de sa prochaine entrée très attendue dans la série légendaire Flight Simulator, qui sortira le 18 août pour PC.

La bande-annonce ci-dessus est impressionnante, et a également confirmé que le jeu fera partie de son service dabonnement, Xbox Games Pass pour PC, ce qui signifie que les membres lobtiendront gratuitement dès sa sortie.

Cela dit, il y a aussi trois versions du jeu à considérer. Lédition standard de 60 £ / 60 $ comprendra 20 avions et 30 aéroports, tandis que lédition Deluxe de 80 £ / 90 $ augmente ces chiffres à 25 et 35 respectivement, et lédition Premium Deluxe de 110 £ / 120 $ correspond à 30 avions et 40 aéroports. Les membres du Game Pass recevront lédition standard, cela va sans dire.

Étant donné que chaque édition coûte 20 £ / 30 $ de plus que la précédente, il sagit dune randonnée assez raide pour obtenir le package complet, il est juste de dire, bien que les images et les photos que Microsoft a partagées jusquà présent montrent clairement que cela pourrait être une spéciale Jeu.

Si vous nêtes pas si intensément dans votre mécanique de vol et que vous voulez juste voir des vues sereines, lédition standard est probablement plus que suffisante. Une recréation étonnante du monde vous attend, avec un terrain, une flore et une faune réalistes à voir du ciel.

Le nouveau cycle jour-nuit et la météo dynamique semblent assez époustouflants, et des sections de la bande-annonce 4K semblent à peu près photoréalistes, il sera donc intéressant de voir comment les visuels sadaptent à différentes configurations de PC.

Avec le jeu qui arrivera à Game Pass, il pourrait potentiellement bénéficier dune scène plus large que le seul marché des amateurs, donc il sera intéressant de voir comment il sera reçu le mois prochain.

