Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le monde des acquisitions dentreprises peut être un peu trouble et déroutant dans le meilleur des cas, mais parfois la meilleure façon de le comprendre est de regarder ce qui est réellement acheté.

AT&T, géant des télécommunications, aurait cherché à vendre lactif important quest Warner Bros. Interactive Entertainment pour environ 3,1 milliards de livres sterling; le bras de jeu de Warner, il possède quelques grandes franchises de jeu et les droits sur certains joyaux encore inexploités.

Bien que personne ne sattende à un processus rapide, il semblerait que Microsoft ait manifesté un vif intérêt pour lachat, selon un rapport de TheInformation . Ce serait une décision intéressante et franchement intelligente du géant de la console, qui a longtemps regardé avec envie les exclusivités que Sony a pu rassembler.

Le joyau principal de la couronne de Warner jusquà présent a été le succès retentissant de la série Arkham de jeux Batman, à commencer par Arkham Asylum et menant à Arkham Knight. Cela se présente sous la forme du développeur Rocksteady, détenu par Warner.

Sont également inclus dans le package Netherrealm et TT Games, qui font respectivement la série Mortal Kombat et les jeux Lego, Monolith qui a rencontré le succès avec ses jeux Shadow of Mordor et Avalanche, qui, selon les rumeurs, sont très avancés dans le développement du premier jeu AAA dans lunivers Harry Potter depuis un certain temps.

Entre Batman, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux et Lego, vous avez toute une série de franchises les plus réussies, sous un même toit.

Si ce package pouvait même être partiellement converti en franchises exclusives, il marquerait une sérieuse augmentation du tirage au sort de la Xbox Series X de Microsoft par rapport à la PlayStation 5 .

Le temps nous dira si un accord se concrétise ou si dautres sociétés pourraient chercher à le détourner, mais cela pourrait être passionnant pour les fans de lécosystème Xbox de garder les yeux sur.