Les preuves saccumulent pour lexistence dune deuxième Xbox de nouvelle génération - la Xbox Series S?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un nouveau document Microsoft a fait son apparition, ce qui indique quil existe plus dune nouvelle génération de Xbox Microsoft.

Nous savons que la Xbox Series X sera le plus haut niveau, mais il semblerait quil y ait de la place pour une console de spécifications inférieures qui remplacerait la Xbox One S.Elle sera donc probablement Full HD, 1440p ou 4K capable plutôt que 8K, par exemple.

Il y a deux écoles de pensée à ce sujet - premièrement, il y aura simplement une Xbox Series X All Digital Edition sans lecteur de disque (comme les deux consoles PlayStation 5) ou quil y aura une Xbox Series S plus abordable avec une nouvelle génération intelligent.

Ces informations divulguées semblent pointer vers ce dernier et le mouvement pourrait être clé dans la guerre des consoles de prochaine génération lorsque nous nous attendons à ce que la PS5 et la série X se situent quelque part autour de la barre des 500 $ / 500 £. Si la série S peut atteindre moins de 300 $ / 300 £, ce serait probablement une option très populaire.

Il y avait toujours deux noms de code associés à Project Scarlett (comme la Xbox de nouvelle génération était connue) Anaconda et Lockhart. Limage dun Anaconda est marquée sur la carte mère Xbox Series X, nous nous attendons donc à ce que Lockhart se révèle comme cette deuxième console.

Le document détaille un «mode» Lockhard pour le kit de développement Xbox Series X. Donc, fondamentalement, le même kit peut être utilisé pour les deux consoles mais diminue les performances pour Lockhart.

The Verge rapporte que ce mode représente 7,5 Go de RAM utilisable (au lieu de 13,5 Go sur la série X) et environ 4 téraflops de performances GPU (contre 12, ce qui pourrait être un succès). Il y a aussi une vitesse dhorloge CPU réduite.