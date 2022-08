Fuite d'images de la console de jeu en nuage de Logitech

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Logitech n'a annoncé qu'il y a quelques semaines qu'il travaillait sur une console portable centrée sur le jeu en nuage, en partenariat avec Tencent, mais il s'est déjà fait voler une partie de son succès.

L'habitué des fuites, Evan Blass, qui s'occupe généralement des smartphones et autres appareils, a mis la main sur ce qui semble être des images haute résolution de la console.

Les images montrent un appareil blanc et élégant qui est mince et semble assez léger par rapport aux options plus volumineuses comme le Steam Deck. C'est tout à fait logique, puisque l'appareil utilisera la technologie du cloud pour alimenter une grande partie de ses performances graphiques.

La console se rapproche le plus, en fait, de la Nintendo Switch Lite, en termes de taille et de forme, ce qui est de bon augure puisque la Switch Lite est un plaisir à tenir et à utiliser.

Logitech G Gaming Handheld pic.twitter.com/FfEaszNwyw- Evan Blass (@evleaks) 30 août 2022

La question de savoir s'il en sera de même pour la console de poche de Logitech est bien sûr en suspens, car elle n'a même pas été officiellement dévoilée et nous n'avons aucune idée de ses spécifications.

Dans quelques images de Blass, vous pouvez voir une interface utilisateur assez propre qui est très probablement basée sur Android, étant donné l'emplacement bien visible de la boutique Google Play.

Ces aperçus de l'interface semblent également confirmer quelques options majeures de streaming de jeux, y compris Xbox, Nvidia GeForce Now, et Steam, donc la compatibilité pourrait également être rassurante.

Cette fuite renvoie fermement la balle dans le camp de Logitech et de Tencent - nous pensons qu'il ne faudra pas trop longtemps avant que le dispositif soit complètement dévoilé et détaillé, d'autant plus que nous pouvons apparemment nous attendre à ce qu'il sorte cette année.

