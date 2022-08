Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Logitech s'apprête à devenir le dernier entrant sur le marché des jeux portables, après avoir annoncé qu'il travaillait sur une machine de jeu en nuage portable en collaboration avec Tencent Games.

L'appareil ne sera pas un concurrent direct de la Steam Deck ou de la Nintendo Switch, puisqu'il vise directement le cloud gaming plutôt que le traitement sur l'appareil.

Cela signifie que sa compatibilité sera essentielle, et Logitech a confirmé qu'il fonctionnera au moins avec Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now lorsqu'il sera lancé plus tard cette année.

Cette date de lancement est un peu surprenante, étant donné que nous sommes en août et que Logitech ne fait que l'annoncer, sans aucune image ni aucun détail réel sur le matériel.

Logitech a mis en place un site Web où vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur le dispositif dès qu'elles sont disponibles.

Pour l'instant, il semble s'appeler simplement le Logitech G Gaming Handheld, ce qui, nous l'imaginons, est sujet à des changements et à un nom plus rapide en cours de route.

Nous nous attendons à en apprendre beaucoup plus sur l'appareil dans les deux prochains mois s'il est effectivement lancé cette année, alors assurez-vous de garder l'œil ouvert pour plus de détails.

Qu'est-ce que Nvidia Advanced Optimus et comment peut-il économiser la batterie de votre ordinateur portable ? Par Pocket-lint International Promotion · 10 Peut 2022 Cette petite solution géniale de Nvidia peut avoir un impact très important sur votre ordinateur portable de jeu.

Écrit par Max Freeman-Mills.